FAO'nun çiftçi okullarında damla sulamayla yüzde 50 elektrik tasarrufu sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FAO'nun çiftçi okullarında damla sulamayla yüzde 50 elektrik tasarrufu sağlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FAO\'nun çiftçi okullarında damla sulamayla yüzde 50 elektrik tasarrufu sağlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, uygulamalı çiftçi okullarındaki saha çalışmalarında damla sulamayla yüzde 50 elektrik, yüzde 50'ye yakın su tasarrufu sağlandığını söyledi. Selışık, enerji ve su tasarrufunun üretim verimliliğini artırabileceğini belirtti.

Tarladan sofraya uzanan gıda zincirinin sulamadan tarım makinelerine, işleme tesislerinden soğuk hava depolarına ve taşımacılığa kadar her aşamasında enerji kaynaklarının verimli kullanılması, hem maliyetlerin azaltılması hem de gıda kayıplarının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) kuruluş yıl dönümü anısına her yıl 16 Ekim'de kutlanan Dünya Gıda Günü'nün bu yılki teması, "Bugün yenilik yap, yarını besle" olarak belirlendi.

FAO'ya göre, tarımsal gıda sistemleri küresel enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor, süreç boyunca enerjinin yüzde 70'inden fazlası ürün tarladan çıktıktan sonra taşıma, işleme, paketleme, depolama ve pazarlama aşamalarında kullanılıyor. Gıda zincirinde kaynakların verimli kullanılması, enerji tüketiminin ve maliyetlerin düşürülmesinde belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, AA muhabirine, gıda sektörünün enerjiyi yoğun kullandığını belirterek, sulama ve tarım makinelerinin enerji tüketiminin yüksek olduğu başlıca alanlar arasında yer aldığını söyledi.

Selışık, su ve enerjinin birlikte yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gıda zincirinin tüm aşamalarında enerji ve su tasarrufu sağlayan uygulamaların yaygınlaştırılması, üretim süreçlerinin verimliliğini artırabilir. Sulamada güneş enerjisi kullanılması da elektrik giderlerini azaltabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Damla sulamayla yüzde 50 enerji tasarrufu

Tarımda damla sulama sistemini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlatan Selışık, toprak nemini ve sıcaklığını ölçen cihazlar ile dijital uygulamalar sayesinde sulamanın doğru zamanda yapılmasını teşvik ettiklerini dile getirdi.

Selışık, FAO'nun uygulamalı çiftçi okullarında bu alanda yaptıkları saha çalışmalarının sonuçlarına ilişkin, "Yüzde 50'lik elektrik tasarrufu gerçekleştirildi. Yine yüzde 50'ye yakın su tasarrufu oldu." bilgisini paylaştı.

Manisa'daki zeytin bahçelerinde, daha önce de şeker pancarı ve ayçiçeği üretiminde benzer çalışmalar yürüttüklerini belirten Selışık, Bolu'da uygulanan, toprak sürülmeden tohumların doğrudan ekilmesine dayanan yöntemin de mazot kullanımını azalttığını söyledi.

Selışık, "Doğrudan ekim gibi bir metodun daha da yaygınlaşması, özellikle büyük alanların ekiminde ciddi enerji tasarrufu sağlıyor." dedi.

Kooperatifler, lojistik maliyetlerini düşürebilir

Enerji tüketimi yalnızca tarladaki üretimle sınırlı kalmazken ürünlerin depolanması ve taşınması da maliyetleri artırıyor.

Selışık, kooperatiflerin ortak depolama ve planlı taşımacılık yoluyla bu giderlerin azaltılmasına katkı sağlayabileceğine dikkati çekerek, "Herkesin bireysel soğuk hava deposu kiralamasının ya da kullanmasının yerine ürünlerin ortak alanda toplanması önemli." dedi.

Ortak taşımacılığın mazot ve soğutma kaynaklı enerji giderlerini de azaltabileceğini vurgulayan Selışık, FAO'nun kooperatifleri güçlendirmek ve üreticilerin pazara erişimini kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Gıda kaybı, harcanan enerjiyi de boşa çıkarıyor

Selışık, dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin kaybolduğunu veya israf edildiğini belirterek, bu süreçte harcanan elektriğin, suyun ve mazotun da kaybedildiğinin altını çizdi.

Hasat sırasında ürüne zarar verilmesinin taşımacılık sonrası bozulmaya neden olabileceğine işaret eden Selışık, doğru hasat yöntemleri ve güçlü soğuk zincirin kayıpları azaltabileceğini söyledi.

Selışık, "Gıdayı baştan itibaren iyi planladığımız zaman, doğru yöntemlerle ürettiğimiz zaman, bilgiyi çiftçiye doğru şekilde aktardığımız zaman zaten bir kayıpla karşılaşmanız çok minimum seviyede olacak." diye konuştu.

FAO'dan doğa temelli çözümler

Gıda zincirinde enerji tasarrufunun artırılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yanı sıra üretim yöntemlerinin de iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Selışık, FAO'nun güneş enerjisi kullanımını ve atıklardan enerji üretimini teşvik ettiğini belirtti.

Selışık, FAO'nun doğa temelli çözümler projesi kapsamında Türkiye'de buğday ve süt ürünlerine odaklanılacağını, çiftçilere yönelik eğitimlerle doğayla uyumlu üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Agroekolojik yöntemlerin hem çevrenin korunmasına hem de enerji tasarrufuna katkı sağlayabileceğini vurgulayan Selışık, "Agroekoloji, aslında çevreyi koruyan, enerji tasarrufunu sağlayan bir başlık." dedi.

Kaynak: AA
Gıda Ve Tarım ÖrgütüEkonomiTürkiyeEnerjiGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı Kafesi mühürlendi 5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi
Elvin Levinler’in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
11:10
Manşetler olay Herkes Fenerbahçe’nin 6-0’lık hezimetini konuşuyor
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
09:58
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 12:34:18. #.0.2#
SON DAKİKA: FAO'nun çiftçi okullarında damla sulamayla yüzde 50 elektrik tasarrufu sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei