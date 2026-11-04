Feke'de hemşire Ataş, 3 yılda 500 kilo safran soğanı üretip köy kadınlarına örnek oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Feke'de hemşire Ataş, 3 yılda 500 kilo safran soğanı üretip köy kadınlarına örnek oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Feke\'de hemşire Ataş, 3 yılda 500 kilo safran soğanı üretip köy kadınlarına örnek oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Feke Devlet Hastanesi'nde hemşirelik yapan Muhammed Ataş, Safranbolu'dan temin ettiği 50 kilogram safran soğanını 3 yılda 500 kilograma çoğalttı. Ataş'ın başlattığı üretim, köydeki kadınların safranı çay, sirke gibi ürünlere dönüştürerek ev ekonomilerine katkı sunmasını sağlıyor.

Adana'nın Feke ilçesinde hemşire olarak görev yapan Muhammed Ataş, yoğun iş temposunun stresini köyünde safran üretimi yaparak atıyor. 50 kilogram safran soğanıyla başladığı üretimde 3 yılda 500 kilogram soğana ulaşan Ataş, safran üretimini büyütürken köyde yaşayan kadınların da safrandan çay, sirke ve farklı ürünler hazırlayıp satmalarına katkı sağlıyor.

Feke Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Muhammed Ataş, haberlerde gördüğü safrana ilgi duymaya başladı. Yaklaşık 3 yıl boyunca bitkiyi araştıran Ataş, kendi köyünde üretim yapmaya karar verdi. Safranbolu'dan temin ettiği 50 kilogram safran soğanını toprakla buluşturan Ataş, soğanları çoğaltarak 3 yıl içerisinde 500 kilograma ulaştı.

Sağlık sektörünün yoğun ve stresli çalışma temposundan arta kalan zamanlarını yaylada geçiren Ataş, yaklaşık 3 dönümlük arazisinin 1 dönümünde safran yetiştiriyor. İş yoğunluğu nedeniyle arazisinin tamamında üretim yapamadığını belirten Ataş, safran üretimiyle doğada vakit geçirerek iş stresini attığını söyledi.

50 kilogramla başladı, 500 kilograma ulaştı

Safran üretiminin zahmetli olduğunu ve bitkinin değerinin de bu üretim sürecinden kaynaklandığını anlatan Muhammed Ataş, "Safranı yaklaşık 3 yıl araştırdıktan sonra ektim. İlk başta az bir alan ekmiştim, zamanla çoğaldı. 50 kilogram soğan ektim. 3 yıl sonra 500 kilogram soğan elde ettim. Sonra onları yeniden ektim. Şu anda yaklaşık 1 dönüm alan ekili. Tarlanın toplamı 3 dönüm ama tek başıma tamamının bakımını yapamadığım için bu kadar ekebildim" dedi.

"Değeri üretiminin zahmetli olmasından kaynaklanıyor"

Safranın üretimindeki zahmete dikkat çeken Ataş, "Değeri üretiminin zahmetli olmasından kaynaklanıyor. İnsanlık tarihi kadar eski ve her zaman değerli olmuş bir bitki. Safran ekmeyi düşünüp araştıran her 100 kişiden yaklaşık 90-95'i zahmetinden dolayı vazgeçiyor. Safranın içindeki 140'ın üzerinde farklı bileşenin en önemlileri uçucu yağlar. Hasadı doğru yapılmazsa bunlar buhar olup uçabiliyor. Fiyatı ben 800-900 TL arasında satıyorum. O yüzden kaliteli safran için hasadını doğru yapıp uçucu yağları kurumuş ürünün içinde tutmak gerekiyor" diye konuştu.

170-180 çiçekten 1 gram safran elde ediliyor

Safranın kullanım alanları ve üretim miktarı hakkında bilgi veren Ataş, "170-180 çiçekten ortalama 1 gram safran çıkıyor. Bununla bir bardak çay yapılabiliyor. Biraz daha yoğun yaptığımızda bile 1 gram safrandan minimum 60-70 bardak çay çıkabiliyor. Ürünlerime güveniyorum. İstanbul'da bir müşterim vardı. Safranımın Safranbolu'daki safran kadar hoşuna gittiğini ve ürünlerimin kaliteli olduğunu söyledi. Genellikle çay veya yemeklerde kullanmak için alıyorlar. Ben de kilogram fiyatı için 900 ile 1000 lira arasında bir rakam düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ataş, sağlık sektörünün oldukça yoğun ve yorucu bir sektör olduğunun altını çizerek, "Burada doğayla iç içe vakit geçiriyorum. Doğanın bize sunduğu bitkilerden üretim yapıyorum" dedi.

Safran köy kadınlarına da gelir kapısı oldu

Ataş'ın başlattığı üretim, Feke'de köyde yaşayan kadınlara örnek olurken kadınlar safranı çay, sirke ve farklı ürünlere dönüştürüp ekonomik değeri yüksek ürünler elde ederek ev ekonomilerine katkı sunuyor.

Köyde safran üretiminin kadınlar için bir avantaj olduğunu aktaran Hatice Köse, "3-4 yıldır Muhammed beyden safran alıyorum. Kalitesinden çok memnunum. Türkiye'de sanırım safran sirkesi üreten yok. Ben de safran sirkesi üretiyorum. Güvenilir yerden almak benim için önemli. Safran sirkesinin de maddi değeri yüksek. 3 yıl önce araştırdığımda litresinin 20 bin lira olduğunu görmüştüm. Sirke yapıyorum, kremlerde de kullanıyorum. Adana'da safranı çok bilen yok. Muhammed bey bir ilki başarmış. Buradaki kadınlara da örnek oldu. Ben de bunlarla evime katkıda bulunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiSafranboluEkonomiYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
ABD’de Kongre el değiştirdi Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir İşte elinde kalan tek yetki ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
Seçim sonrası Obama’dan Trump’a çok konuşulacak mesaj Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk Herkes onu konuşuyor 250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:25
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:23
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
10:20
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:31:15. #7.12#
SON DAKİKA: Feke'de hemşire Ataş, 3 yılda 500 kilo safran soğanı üretip köy kadınlarına örnek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android