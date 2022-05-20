Fermantasyon sürecinden geçirerek "Siyah sarımsak" elde etti! Kilosunu 2 bin eurodan satıyor - Son Dakika
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Fermantasyon sürecinden geçirerek "Siyah sarımsak" elde etti! Kilosunu 2 bin eurodan satıyor

20.05.2022 15:30

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen sarımsağı fermantasyon sürecinden geçirerek "siyah sarımsak" elde eden girişimci, Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracat yapıyor. Fermantasyonla katma değerli ürüne çevrildiği için kilosu 2 bin euroya (33 bin lira) kadar çıkıyor.

Bursa'da tekstil fabrikası bulunan Murat Ilıman (40), yurt dışı seyahatlerinde gördüğü ve tattığı siyah sarımsağı üretmeye karar verdi. Bunun için araştırma yapan Ilıman, coğrafi işaret tescilli Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden 100 dönüm arazi satın aldı. Burada ata tohumuyla sarımsak üreten girişimci, beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriği zenginleşen "siyah sarımsak" elde etti. Organik üretim gerçekleştiren ve bu alanda 40 kişiyi istihdam eden Ilıman, Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

25 liralık Taşköprü sarımsağını siyaha dönüştürüp 2 bin euroya satıyor

"İNSANOĞLUNA ÇOK FAYDALI BİR ÜRÜN"

Ilıman, Bursa'da yaklaşık 10 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve sarımsakla beraber gıda sektörüne de girdiklerini söyledi. Siyah sarımsağın faydalarını öğrendikten sonra bu işe girmeye karar verdiğini anlatan Ilıman, "Siyah sarımsağı ülkemize ve dünyaya kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Araştırmalarımıza göre, insanoğluna çok faydalı bir ürün. Kansere iyi geldiği biliniyor. Saç dökülmesi, iç organların yenilenmesi gibi birçok alanda sağlığa iyi geliyor." dedi.

Ilıman, sarımsak gibi bir sebzeyi katma değerli ürüne dönüştürüp, yurt dışına gönderdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Üretimi Kastamonu Taşköprü'de yapıyoruz. Taşköprü toprağının içindeki selenyum miktarı fazla. Sarımsağın kendi iç vitaminini, kükürt ve selenyumu, besin değerlerini artıran tek yer Taşköprü olduğunu için üretimi burada gerçekleştiriyoruz. Yurt dışına da bu ürünü satarken 'Kastamonu Taşköprü'de yetiştiriyoruz' dediğimiz zaman artısını görüyoruz. Çünkü herkes bu sarımsağın ününü biliyor. Güney Kore, Almanya, Çin, ABD, İngiltere gibi ülkeler Taşköprü sarımsağını çok seviyor. Biz bunu bu işe girdikten sonra anladık."

25 liralık Taşköprü sarımsağını siyaha dönüştürüp 2 bin euroya satıyor

"5 SENEDEKİ HEDEFİMİZ 25 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRMEK"

Sarımsağın fermantasyon işlemi hakkında da bilgi veren Ilıman, "Sarımsağı 1 ton kapasiteli fırınlarımıza koyuyoruz. 60-75 günde fermente ediyoruz. Bu süreç sonucunda sarımsak, 200 kilogram kadar kalıyor. Yani yüzde 80 fire veriyor. Biz bu fire olan kısmını da çöpe atmıyoruz. Bununla da sabun ve sarımsak tozu üretip, satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ilıman, ihracata bu yıl Almanya ile başladıklarını ardından İngiltere ve ABD'ye ürün gönderdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki 5 senedeki hedefimiz 25 ülkeye ihracat gerçekleştirmek. Şu an 100 dönümde bu işi yapıyoruz. Yakın zamanda yanımızdaki tarlaları da alacağız. Ne kadar çok sipariş gelirse o kadar çok yatırım yapacağız. Sarımsağın kilogramı 25-30 lira arasında. Katma değerli ürüne dönüştürdüğümüz ürünün kilogram fiyatı 2 bin 500 liraya geliyor. Yurt dışına satacağımız zaman ise kilogramı 2 bin euroya kadar çıkabiliyor. Yurt dışının talepleri bizi çok mutlu ediyor. Tabi ki ülkemize de vermek istiyoruz. İnşallah yeni topraklar alıp, üretimimizi artıracağız. Yıllık üretimimiz 15 tona yakın ancak 2024 sonunda 50 tonu hedefliyoruz."

Ilıman, fırınların güneş enerjisiyle çalıştığını, karbon salınımı yapmadan çevreci bir anlayışla üretim gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

25 liralık Taşköprü sarımsağını siyaha dönüştürüp 2 bin euroya satıyor
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fermantasyon sürecinden geçirerek 'Siyah sarımsak' elde etti! Kilosunu 2 bin eurodan satıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fermantasyon sürecinden geçirerek "Siyah sarımsak" elde etti! Kilosunu 2 bin eurodan satıyor - Son Dakika
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