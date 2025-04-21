Fidan: Cezayir ile Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Fidan: Cezayir ile Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir ile ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti.

21.04.2025 19:49
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabulü sonrası yaptığı açıklamada, "Cezayir ile toplam ticaret hacmimizi en kısa süre içinde 10 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz. Cezayir'de bulunan yaklaşık 1400 Türk firması, ekonomiye ve istihdama katkı sağlamakta" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edildi. Bakan Fidan kabul sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklamalarda bulundu. Fidan, kardeş Cezayir'i ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun tarafından kabul edildim. Kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim. İnşallah Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun'u bu yıl içerisinde yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı için Türkiye'de ağırlama imkanımız olacak. Cumhurbaşkanı Tebbun'un liderliğinde Cezayir'in önemli bir ekonomik gelişme kaydettiğini görüyoruz. Keza Cezayir'in uluslararası meselelere ilişkin görüşleri ve izlediği siyaset büyük oranda önem taşıyor. Cezayir sahip olduğu kapasite ve imkanlarla bu bölgedeki istikrarın garantilerinden biri haline gelmiştir. Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak sergilediği performansı da memnuniyetle izliyoruz. Bölgemizin önceliklerinin ve sorunlarını Cezayir tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine başarı ile taşındığını görmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanı Tebbun'un liderlikleri sayesinde Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkiler giderek güçlenmekte. Liderlerimizin ortaya koyduğu ülkelerimiz arasındaki en önemli bağ karşılıklı güvendir. Biz her konuda Cezayir'e güveniyoruz. Türkiye'de her zaman Cezayir için güvenir bir dost olacaktır. Sayın Attaf'la bu sabah gerçekleştirdiğimiz ortak planlama grubu toplantısında, farklı kurumlarımızın katılımıyla ticaret, ulaştırma, göç ve sağlık gibi pek çok alanda atabileceğimiz adımları görüştük. Toplam ticaret hacmimizi en kısa süre içinde 10 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz. Cezayir'de bulunan yaklaşık 1400 Türk firması, ekonomiye ve istihdama katkı sağlamakta. İnşallah tercihli ticaret ve yatırımların karşılıklı teşviki gibi konularda imzalayacağımız anlaşmalarla ekonomik ilişkilerimizi daha da derinleştirme imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ İNSANİ YARDIMLARIN GAZZE'YE ULAŞTIRILMASI VE ATEŞKESİN TESİSİDİR'

Cezayir'i ziyareti vesilesiyle dün Oran Başkonsolosluğu'nun resmi açılışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Fidan, "Başkonsolosluğumuz inşallah vatandaşlarımıza ve Cezayirli kardeşlerimize en iyi şekilde hizmet verecek. Türkiye ve Cezayir olarak bölgesel konulardaki istişarelerimizi yoğunlaştırmak ve ortak politikalar geliştirmek istiyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı da ele aldık. Şu anki en önemli gündemimiz insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve ateşkesin tesisidir. Türkiye, Kardeş Filistin halkına en güçlü şekilde destek olmaya devam edecektir. Cezayirli kardeşlerimize de Filistin davasına sahip çıktıkları için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konudaki işbirliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz. Uluslararası platformlarda Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Görüşmelerimizde diğer uluslararası konuları da ele alma fırsatı bulduk. Libya'da kalıcı barış ve istikrar için tüm tarafları samimi ve işleyen bir diyalog geliştirmeye teşvik ediyoruz" dedi.

Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Fidan: Cezayir ile Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Olacak - Son Dakika

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