Filistin Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Teşekkür - Son Dakika
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Ekonomi

Filistin Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Teşekkür

Filistin Büyükelçisi\'nden Türkiye\'ye Teşekkür

Faed Mustafa, Türkiye'nin Filistin'e destek ve ticari işbirliği önemini vurguladı.

27.11.2024 20:47
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Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin halkının her daima küllerinden tekrar ayağa kalkıp daha güçlü bir şekilde ayaklanabileceğini belirterek, "Ticari ilişkilerimize ve bütün komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmemiz lazım. Özellikle, ilk ve en önemli ortağımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hamdolsun ilişkimiz günden güne daha iyi noktaya taşınmaktadır. Bugünkü bu fuarın ticari işbirliğinin önemli bir fırsatı halinde olduğunu görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla ve bu yıl 10. kez kapılarını açan Dünya Helal Zirvesi, "Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, global ölçekte ticarete önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Zirve, Helal Expo, Private Label, Natural Organik Vegan Alanı, ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, Uluslararası Bakanlar Oturumu, Ülke İş Forumları ve B2B özel alanlarını kapsarken, küresel ticaret için uluslararası ekonomiyi İstanbul'da buluşturuyor.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, zirvede Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur'u temsilen yaptığı konuşmada, Filistin halkına desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini belirterek, zirvenin tüm paydaşlarını ve zirvede emeği geçenleri tebrik etti.

Mustafa, Filistin'in büyük zorluklarla karşı karşıya olduğuna ve özellikle şu anki zor ve çetin koşullarda Filistin halkının savaşın acısıyla inlemekte olduğuna dikkati çekerek, "Büyük bir insani kriz yaşanmakta ve bu anlamda bütün dünyanın dayanışma içerisine girmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Filistin'de günden güne acı ve ablukanın büyüdüğünü dile getiren Mustafa, "İsrail işgali, Filistin topraklarında uzun yıllardır devam etmektedir. Acı, günden güne katlanmaktadır. Filistin halkı ile dayanışma bir zorunluluk haline dönüşmüş, her özgür insanın görevi haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk ve en önemli ortağımız Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Faed Mustafa, her daim Filistin ile beraber olanlara, onurlu ve özgür bir şekilde tarihi topraklarında yaşamaları konusunda destek verenlere teşekkürlerini ifade ederek, "Bütün dünyaya Filistin'in tek başına olmadığını ifade ediyorsunuz. Filistin halkının bu direnişinde tek olmadığını ifade ediyorsunuz." diye konuştu.

Filistin ekonomisinin birçok zorluklarla, sorunlarla baş etmekte olduğunu dile getiren Mustafa, "Filistin, sanayi ve ticaret alanında ekonomik ve siyasi yerleşimci politikalardan dolayı bütün o servetlerinin çalınması neticesinde büyük acılar çekmektedir. İsrail işgalcileri ürünlere, ticaretin üzerine büyük engeller koyarak, kayıtlar koyarak ve oradaki kalkınmayı, sürdürülebilir kalkınmayı maalesef etkilemektedir ve ekonominin büyümesine engel olmaktadır. Sadece Filistin'le kalmıyor, bütün dünyadaki ekonomiye yansımaktadır ve uluslararası ticaret sistemine son derece büyük zararlar getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Mustafa, bununla beraber Filistin halkının her daima küllerinden tekrar ayağa kalkıp daha güçlü bir şekilde ayaklanabileceğini belirterek, "Ticari ilişkilerimize ve bütün komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmemiz lazım. Özellikle, ilk ve en önemli ortağımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hamdolsun ilişkimiz günden güne daha iyi noktaya taşınmaktadır. Bugünkü bu etkinliğin, ticari işbirliğinin önemli bir fırsatı halinde olduğunu görüyoruz." açıklamasını yaptı.

"Filistin, dünyadaki helal ticaretine katkı sağlıyor"

Filistin'in son derece önemli doğal kaynaklara sahip olduğuna işaret eden Faed Mustafa, "Yine, helal ürünler konusunda da büyük, geniş bir yelpazeye sahiptir. Dolayısıyla dünyadaki helal ticaretine katkı sağlayabilmektedir. (Zirveye) Filistin büyük bir ekiple, 30 şirketten fazla bir heyet ile katılmaktadır. Hepsi burada aranızda ve bütün engellere rağmen, bütün zorluklara rağmen buraya gelebildiler, burada katılım sağladılar. İnşallah bunun neticesinde Filistin ekonomisine destek çıkılacak, işbirlikleri gerçekleşecek, tekrar Filistin'in imarı konusunda destek sağlanacak ve bu da Filistin dirilişi konusunda destek sağlayacak. Buraya katılmamız Filistin ürünleri için fayda sağlayacak ve dünyada helal ticareti konusunda da bir destek sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa, etkinliğin gerçekten son derece önemli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Fuarda, dünyanın farklı bölgelerinden, ülkelerinden iş adamları burada görüşerek birçok alanda fikir alışverişinde bulunmaktadır. Başta Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığına ve saygıdeğer Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yaptıkları bu bütün çalışmalardan dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Filistin ürünlerine destek çıkmanız konusunda sizleri davet ediyorum ve Filistin halkı buna değer."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, istanbul, Filistin, Türkiye, Ekonomi, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Filistin Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Teşekkür - Son Dakika

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