Fındıkta verim kaybını önlemek için mücadele ve bahçe bakımı şart - Son Dakika
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Fındıkta verim kaybını önlemek için mücadele ve bahçe bakımı şart

12.05.2022 09:41
Fındıkta verim kaybını önlemek için mücadele ve bahçe bakımı şart

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Özdemir, fındık mahsulünde zararlılar ve hastalıklardan kaynaklı verim kaybının önüne geçilmesi için bahçe temizliği ve budamanın önem taşıdığını, en uygun mücadele zamanının mayıs olduğunu belirtti.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Özdemir, fındık mahsulünde zararlılar ve hastalıklardan kaynaklı verim kaybının önüne geçilmesi için bahçe temizliği ve budamanın önem taşıdığını, en uygun mücadele zamanının mayıs olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özdemir, AA muhabirine, fındıkta verimin artırılması için üründe mevcut tüm bitki koruma sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmak zorunda olduklarını söyledi.

Uygulama zamanının çok önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Şu an içinde bulunduğumuz mayıs ayı da özellikle fındık kurdu ve yeşil kokarca için çok uygun bir dönem. Her iki zararlı da fındıkta verimi etkileyen önemli zararlılardan. Özellikle fındık kurdu ana zararlı diyebiliriz." dedi.

Fındık kurdunun doğrudan fındık meyvesiyle beslenmesi nedeniyle kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Özdemir, "Burada önemli olan, zararlının popülasyonu ve çıkış zamanını takip edip doğru zamanda uygulamayı yapabilmek." ifadesini kullandı.

"10 ocakta 2 ve daha fazla fındık kurdu bulursanız mücadeleye başlayın"

Mücadelenin, yaprakların, özellikle meyvelerin 3-4 milimetre olduğu dönemde yapılmasının önemine işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Peki zaman olarak sayımı nasıl yapacağız? 10 dekara yakın olan bahçelerde yaklaşık olarak 10 ocakta kontrolümüzü yapacağız. Her ocakta birey sayısına bakacağız. Eğer 10 ocakta 2 ya da daha fazla fındık kurdunu bulursak mücadele zamanı gelmiştir demektir. 2'nin altındaysa mücadele yapmamıza gerek yok. Tabii verim kaybı çeşitlere göre değişebilir çünkü karışık fındık çeşitleri söz konusu. Ama ana zararlı olarak en az yüzde 50'nin üzerinde bir zarar oluşturuyor."

Özdemir, fındık kurdu dışında kozalak akarı, yeşil kokarca, kahverengi kokarca ve Amerikan beyaz kelebeği gibi birçok zararlı ve hastalıkların da zaman zaman "potansiyel ve ana zararlı" şekline gelip zarar verebildiğine dikkati çekti.

"Yani topyekun bir ürün kaybı söz konusu." diyen Özdemir, "Her bir zararlının verdiği zarara total olarak baktığımızda gerçekten önemli bir ürün kaybı. Mesela yeşil kokarca için çalışma yapılmış. Yaklaşık yüzde 70-80'lere varan bir zararı olduğu söz konusu. Özellikle bulaşma oranlarına göre tabii ki değişiyor. Yoğun bulaşmalarda zarar oranı artıyor." ifadelerini kullandı.

"Bakımlı bahçeler, zararlılara karşı daha dirençli oluyor"

Zararlılarla mücadelenin doğru zamanda yapılmasının önem arz ettiğini vurgulayan Özdemir, çiftçilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Gerek hastalık gerek zararlı olsun doğru zamanda doğru uygulamayı yaptığınız zaman gerçekten iyi sonuç alıyoruz. Bakımlı bahçeler, zararlılara karşı daha dirençli oluyor. O yüzden kültürel önlemler, bahçe temizliği ve budama çok önemli. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle bu mevsim yağışlı geçiyor ve hava sıcaklığı şu an için 20 derecenin altında. Güzel olan şu, her iki zararlı da 20 derecenin altında çok aktif değil. O yüzden çiftçilerimize yağışlı dönemin hemen arkasından hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkarsa bahçelerini sık sık kontrol etmelerini öneriyorum. Şayet fındık kurdu için 10 ocakta 2 adet, kokarca için 1 adet gördükleri durumda mücadele yapmalarını öneriyorum."

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Düzce Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Fındık, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fındıkta verim kaybını önlemek için mücadele ve bahçe bakımı şart - Son Dakika


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