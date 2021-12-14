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Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor - Son Dakika

Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor

14.12.2021 10:04
Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor

Halk, her geçen gün daha da yoksullaşırken Esenler Otogarı'ndaki şehirlerarası ulaşım firmasında çalışan bir yetkili, son birkaç aydır kışlık erzak getiren yolcuların arttığının altını çiziyor. "Markette ne ararsan bagajlarda var" diyen yetkili şöyle devam ediyor: "Eskiden tadımlık getiriyorlardı, şimdi ihtiyaçtan dolayı getiriyorlar"

Birgün'den Filiz Gazi'nin haberine göre İstanbul Esenler Otogarı'ndaki şehirlerarası ulaşım firmaları son birkaç aydır kışlık erzak getiren yolcuların arttığına dikkat çekiyor. Konuştuğumuz firmalar, "Markette ne ararsan bagajlarda var" diyerek durumu özetliyor. Firma yetkilileri, şoförler ve muavinler, taşınanları şöyle sıralıyorlar: "Bulgur, un, peynir, pirinç, tandır, patates, zeytin, et, zeytinyağı, yoğurt… Aklına ne gelirse!"

EN ÇOK UN TAŞIYORUZ

Tokat-İstanbul arası hizmet veren bir firmada çalışan Bayram Dalkılıç, kışlık erzak taşımanın arttığını şu sözlerle aktarıyor: "Turşu, patates, peynir, zeytin ama en çok un ve bulgur… Her sene böyledir ama bu sene başka… 40 kişilik otobüs 25 yolcu ile geliyor ama bagaj dolu… Bir kişide 6- 7 çuval oluyor. Sen buraya pazartesi geleceksin, çuval çuval kışlık erzak, kuru gıda görürsün. Belli ki kışı onla geçirecek, ne yapsın! En çok un gelmeye başladı, insanlar evinde ekmek yapıyor."

Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor

ESKİDEN TADIMLIKTI, ŞİMDİ DOYUMLUK

Can Diyarbakır Turizm'den bir yetkili, "Her yıl böyledir ama eskiden tadımlık getiriyorlardı. Şimdi insanlar ihtiyaçtan dolayı getiriyorlar. İnsanımız ekmekle ekmeği bir arada yiyecek hale getirildi" diyor: "Marketlere yaklaşılmıyor, köyü olan artık oradan getirmeye çalışıyor. İnsanlar, ekonomik anlamda kendini idame ettirebilecek her türlü yolu deniyorlar. Anadolu firmaları sabah otogara geldikleri zaman bir markette olması gereken ne varsa bagajda oluyor. Bulgur, soğan, pirinç, peynir aklına ne gelirse… Yoğurt taşıyoruz, yoğurt! Son 1,5 aydır daha arttı. Tabii ki eskiden de geliyordu ama tadımlık geliyordu. Şimdi insanlar ihtiyaçtan dolayı getiriyorlar. Bagaj parası istendiği zaman 'Yok' diyor, 'Ben zaten evimi geçindirmek için bunları getiriyorum' diyor. Haklı olarak, param olsa zaten bunları getirmem serzenişinde bulunuyor. İnsanımız ekmekle ekmeği bir arada yiyecek hale getirildi."

Tanınmış bir firmada çalışan Sergen Saray ise "Marketten 200 liraya aldığınız üç poşeti artık bir poşet alabiliyorsunuz. Bagaj parası istemiyoruz artık" diyor.

Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor

BAGAJDA TANDIR VAR

Özlem Adana Turizm'de muavinlik yapan Uğur Daka, "Abla, az önce gelseydin çuvalların fotoğrafını çekerdin" diyor ve son 1 haftadır daha fazla erzak taşıdıklarını ifade ediyor:

" Mardin'den et ürünleri gelmeye başladı. Son zamanlardaki artıştan dolayı insanların memleketlerinden yardım istiyorlar. Gelen zamlara bağlıyoruz bunları… Bizim açımızdan şöyle bir sıkıntı doğuyor: Uçakta 30 kilogramdan fazlası ücrete tabidir ama otobüste öyle bir şey yok. Yolcudan ücret talep ettiğiniz zaman tartışma çıkıyor. Kavgaya kadar gidiyor inanır mısın…"

Cizre İtimat'tan Ahmet Göktaş ise "Her gün insanlar akın akın erzak getiriyor. Marketlere gidemiyorsun, en ucuz market bile çoğu şeye yüzde 100 zam yaptı. Burada geçim yok, adam da memlekette neyi var neyi getiriyor."

Maraş'tan gelen 70 yaşlarındaki bir kadın yolcu ise yüklerini göstererek, "Oğluma getirdim" diyor ve ekliyor: "Her yıl hazırlar getiririm ama şimdi ekmek, aslanın ağzında. Bulgura, pestile, cevize hiç değilse para vermiyor, kirasına yardım oluyor."

Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor
Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor

Esenler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor - Son Dakika
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