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Fiyat artışları (1) - Son Dakika

Fiyat artışları (1)

03.02.2022 10:10
Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 11,10, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 10,45 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 11,10, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 10,45 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,69, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 93,53 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 22,58, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 11,10, Yİ-ÜFE yüzde 10,45 yükseldi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,69, Yİ-ÜFE ise yüzde 93,53 artış gösterdi.

Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak kayıtlara geçmişti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomist, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 10,09 arttığını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre ocakta yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye çıkacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim

TÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR

20122013201420152016201720182019202020212022201220132014201520162017201820192020

20212022
Ocak0,561,651,981,11,822,461,021,061,351,6811,100,38-0,183,320,330,553,980,990,451,84

2,6610,45
Şubat0,560,30,430,71-0,020,810,730,160,350,91

-0,09-0,131,381,2-0,21,262,680,090,48

1,22

Mart0,410,661,131,19-0,041,020,991,030,571,08

0,360,810,741,050,401,041,541,580,87

4,13

Nisan1,520,421,341,630,781,311,871,690,851,68

0,08-0,510,091,430,520,762,602,981,28

4,34

Mayıs-0,210,150,400,560,580,451,620,951,360,89

0,531-0,521,111,480,523,792,671,54

3,92

Haziran-0,90,760,31-0,510,47-0,272,610,031,131,94

-1,491,460,060,250,410,073,030,090,69

4,01

Temmuz-0,230,310,450,091,160,150,551,360,581,80

-0,310,990,73-0,320,210,721,77-0,991,02

2,46

Ağustos0,56-0,10,090,4-0,290,522,300,860,861,12

0,260,040,420,980,080,856,60-0,592,35

2,77

Eylül1,030,770,140,890,180,656,300,990,971,25

1,030,880,851,530,290,2410,880,132,65

1,55

Ekim1,961,81,91,551,442,082,6722,132,39

0,170,690,92-0,20,841,710,910,173,55

5,24

Kasım0,380,010,180,670,521,49-1,440,382,33,51

1,660,62-0,97-1,4222,02-2,53-0,084,08

9,99

Aralık0,380,46-0,440,211,640,69-0,400,741,2513,58

-0,121,11-0,76-0,332,981,37-2,220,692,36

19,08

Yıllık DeğişimTÜFE

AYLAR/YILLAR20122013201420152016201720182019202020212022201220132014201520162017201820192020

20212022
Ocak10,617,317,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6911,131,8810,723,285,9413,6912,1432,938,84

26,1693,53
Şubat10,437,037,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,61

9,151,8412,43,14,4715,3613,7129,599,26

27,09

Mart10,437,298,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,19

8,222,312,313,413,8016,0914,2829,648,50

31,20

Nisan11,146,139,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,14

7,651,712,984,82,8716,3716,3730,126,71

35,17

Mayıs8,286,519,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,59

8,062,1711,286,523,2515,2620,1628,715,53

38,33

Haziran8,878,39,167,27,6410,9015,3915,7212,6217,53

6,445,239,756,733,4114,8723,7125,046,17

42,89

Temmuz9,078,889,326,818,799,7915,8516,6511,7618,95

6,136,619,465,623,9615,452521,668,33

44,92

Ağustos8,888,179,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,25

4,566,389,886,213,0316,3432,1313,4511,53

45,52

Eylül9,197,888,867,957,2811,224,529,2611,7519,58

4,036,239,846,921,7816,2846,152,4514,33

43,96

Ekim7,87,718,967,587,1611,9025,248,5511,8919,89

2,576,7710,15,742,8417,2845,011,718,20

46,31

Kasım6,377,329,158,1712,9821,6210,5614,0321,31

3,65,678,365,256,4117,3038,544,2623,11

54,62

Aralık6,167,48,178,818,5311,9220,3011,8414,636,08

2,456,976,365,719,9415,4733,647,3625,15

79,89

(Sürecek)

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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (1) - Son Dakika Ekonomi


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