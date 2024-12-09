Fiyat Artışlarına Denetim - Son Dakika
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Ekonomi

Fiyat Artışlarına Denetim

Ticaret Bakanlığı, 11 ildeki un fabrikalarında haksız fiyat artışı yapan 17 firmayı tespit etti.

09.12.2024 09:46
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Ticaret Bakanlığı, 11 ilde 21 un fabrikasına yönelik denetimler sonucu 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı fiyat artışı gerçekleştirdiğini tespit ederek, gerekli yaptırımlar için süreç başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarının oluşumunu sağlamak amacıyla özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat değişimlerinin titizlikle takip edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, ülke genelinde temel tüketim maddelerinden ekmeklik un fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları incelemek ve piyasa düzenlemelerine aykırı durumları tespit etmek üzere kapsamlı denetimler yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucu, il müdürlüklerimiz tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir."

Piyasa düzenini bozanlara yaptırım uygulanacak

Açıklamada, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari süreçlerin başlatıldığı, her bir firma için hazırlanan tutanakların firmaların savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletileceği bildirildi.

Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucu, fahiş fiyat artışı yaparak piyasa düzenini bozduğu tespit edilenlere ivedilikle gerekli yaptırımların uygulanacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, piyasalarda şeffaflığı ve adaleti sağlamak, tüketicilerin korunmasını temin etmek ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda piyasa düzenine zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir."???????

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, ankara, Son Dakika

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