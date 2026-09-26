Fren kontrolünü kaybeden araçlar Türkiye'deki 12 acil kaçış rampasında durduruluyor - Son Dakika
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Fren kontrolünü kaybeden araçlar Türkiye'deki 12 acil kaçış rampasında durduruluyor

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Karayolları verilerine göre, ağır yük taşımacılığının yoğun olduğu kara yollarında 12 acil kaçış rampası yer alıyor. İzmir, Muğla, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Kayseri, Erzincan ve Mardin'de bulunan rampalar, fren kontrolünü kaybeden taşıtların kontrollü durmasına imkan tanıyor.

Türkiye'de ağır yük taşımacılığının yoğun olduğu İzmir, Muğla, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Kayseri, Erzincan ve Mardin'deki kara yollarında 12 "acil kaçış rampası" bulunurken, bunlar uzun mesafeli yüksek iniş eğimli kesimlerde inişte hızını azaltma ya da fren yapma kabiliyetini yitirmiş taşıtlar tarafından kullanılıyor.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan ve ağır yük taşımacılığının yoğun olduğu kara yollarının (otoyol, devlet yolu, il yolu) uzun mesafeli yüksek iniş eğimli kesimlerinde kaçış rampası kullanılıyor.

Bu uygulama, uygun vites değişikliğinin doğru zaman ve yerde yapılmaması, aşırı yükleme, mekanik arızalar, fren sisteminin doğru kullanılmaması gibi sebeplerle fren kontrolünü yitiren yükü ağır taşıtların trafik koridorundan ayrılarak izole edilmelerini ve kontrollü bir şekilde durdurulmalarını sağlayarak can ve mal kayıplı kazaların önüne geçilmesine imkan tanıyor.

Yalnızca çekici ve kamyonlar değil, iniş eğiminde hızını azaltma ya da fren yapma kabiliyetini yitirmiş bütün taşıtlar kaçış rampalarından yararlanabiliyor.

Sürücüler, taşıtlarında fren sistemiyle ilgili bir sorun olduğunu fark ettiklerinde, sistem tamamen devreden çıkmadan önce hem kendi taşıtlarının hem de çevredeki taşıtların güvenliği için kaçış rampasını kullanabiliyor.

Rampayı kullanırken ne yapılmalı?

Taşıtın fren sisteminin çalışmadığı ya da taşıtı durdurmakta güçlük çekildiği durumlarda kaçış rampası kullanılırken, kum havuzuna mümkün olduğunca yolu ortalayarak girilmesi önem taşıyor.

Kaçış rampasında durulduğunda taşıttan çıkılarak güvenli bir yerde beklenmesi, 112 ve 159 numaralı telefonların aranarak bilgi verilmesi gerekiyor.

Taşıtın bakımlarının düzenli ve zamanında yaptırılması, iniş eğimli kesimlerde taşıtın fren sisteminin çalışıp çalışmadığının aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor.

Kullanılan güzergahta yüksek iniş eğimi mevcutsa taşıtın istiap haddine (taşıma sınırı) ve teknik özelliğine uygun yükleme yapılmasına dikkat edilmesi önem taşıyor.

Taşıtın fren sisteminin devre dışı kalmaması için iniş eğimlerinde düşük viteslerin ve düşük hızların tercih edilmesi öneriliyor.

Acil kaçış rampası

Acil kaçış rampası, ağır taşımacılığın yoğun olduğu kara yollarında, uzun mesafeli yol boyunca ve yüksek eğimli kara yolu kesimlerinde yapılan ve geometrik şartların ağır taşıtlarda oluşturduğu fren arızaları nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplı kazaların önüne geçmek için tasarlanan, fren kontrolünü yitirmiş ağır araçların trafik koridorundan ayrılarak izole edilmesi ve aracın kontrollü bir şekilde durdurulmasını temin eden yapılar olarak biliniyor.

Son yıllarda çeşitli ülkelerde de kullanılmasına başlanan acil kaçış sistemi olan araç yakalayıcı bariyerde, aracın durdurulması için tekerlek sürtünmesi ve yer çekimi ivmesinden yararlanılıyor. Sistemle, fren kontrolünü kaybeden aracın, kenarlarından halatla bağlanan kafes ağla tutularak halatlara bağlanan fren mekanizmasıyla durdurulması sağlanıyor.

Türkiye'de bu rampalar, Manisa-İzmir Devlet Yolu, Muğla-Fethiye Devlet Yolu, Antalya-Akseki-Konya Devlet Yolu (2 tane), Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu, Tarsus-Pozantı Otoyolu (2 tane), Pozantı-Tarsus Otoyolu (2 tane), Kayseri-Develi İl Yolu, Refahiye-Erzincan Devlet Yolu ve Mardin'de bulunuyor.

Kaynak: AA
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