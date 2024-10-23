Garanti BBVA Kripto'dan Ripple ile İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

Garanti BBVA Kripto'dan Ripple ile İş Birliği

Garanti BBVA Kripto\'dan Ripple ile İş Birliği

Garanti BBVA Kripto, Ripple ve IBM ile iş birliği yaparak güvenli saklama çözümleri sunacak.

23.10.2024 11:44
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GARANTİ BBVA Kripto, 14 binden fazla kullanıcısına hizmet veren kripto varlık alım satım platformunun saklama çözümleri için IBM ve ana ortağı olduğu şirketten alınan hizmet aracılığıyla Ripple ile stratejik iş birlikleri gerçekleştirdi. Böylece dijital varlıkların yüksek performans, güvenlik ve müşteri güveni standartlarını sunmayı hedeflediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Garanti BBVA Kripto, 2023 yılında gerçekleştirdiği pilot uygulamanın ardından, yüksek performans, güvenlik ve müşteri güveni standartlarını sunmaya devam etmek için teknoloji iş birliklerinden yararlanarak bu hizmeti tüm müşteri tabanına yayıyor. Ripple Saklama ve IBM'in birleşik çözümü, platformun özel anahtarları, uygulamaları ve verileri korumak için uçtan uca güvenlikle kurumsal düzeyde anahtar yönetimi altyapısını güvenli bir şekilde oluşturmasını, yaygınlaştırmasını ve yönetmesini sağlıyor.

Bu çözümde yer alan gelişmiş güvenlik özellikleri arasında veri şifreleme, müşteri ortamlarının izolasyonu, en yüksek güvenlik sertifikasına sahip yerleşik Donanım Güvenlik Modülleri, tehdit noktalarını ortadan kaldıran ve kötü niyetli aktörlerle ilişkili riskleri azaltmaya yardımcı olan çok yönlü bir yönetişim çerçevesi bulunuyor."

ABALI: 2023 YILINDA GARANTİ BBVA DİJİTAL VARLIKLAR ŞİRKETİMİZİ KURDUK'

Garanti BBVA Kripto Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Korcan Abalı ise "Müşterilerimizden dijital varlıklara yönelik olarak gördüğümüz talep ve artan ilgiden hareketle 2023 yılında Garanti BBVA Dijital Varlıklar şirketimizi kurduk ve Garanti BBVA Kripto olarak BTC, ETH, USDC, AVAX, CHZ, XRP, ARB ve SOL için hizmet sunuyoruz. Kripto varlıklarını transfer edip saklamayı tercih eden müşterilerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Varlık çeşitliliğimizi artırarak ve hizmet altyapımızı daha da geliştirerek bu alanda büyümeye devam edeceğiz. Ripple ve IBM ile yaptığımız işbirliği de bize sağlam yönetişim ve uyumluluk süreçleriyle güvenlik sağlayan kurumsal düzeyde bir saklama altyapısı sunuyor." dedi.

GÜRTUNA: DİJİTAL VARLIKLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna, "Dijital varlıklar her geçen gün artıyor ve düzenlemelere uygun olarak yüksek güvenlikli bir platformda yönetilmesi gerekiyor. IBM'in IBM®LinuxONE'daki altyapı yetenekleri, Garanti BBVA Kripto'ya sürdürülebilir bir ortamda yüksek düzeyde güvenlik standartları sağlayacak" dedi.

SEARS: DİJİTAL VARLIK PİYASASINI GÜÇLENDİRMEK REGÜLASYONLARLA UYUMLU HİZMETLERİMİZLE DESTEKLEMEYE KARARLIYIZ

Ripple Küresel Ortaklık ve Müşteri Başarısı Kıdemli Başkan Yardımcısı Aaron Sears ise şunları söyledi:

"Türkiye'nin hareketli kripto varlık piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak için Garanti BBVA Kripto ile iş ortaklığı yapmaktan heyecan duyuyoruz. Güvenli saklama, dijital varlıkların faydasının açığa çıkarılması ve dijital ekonomide yeni varlık sınıflarına yönelik artan talebin karşılanmasının temellerini oluşturuyor. Dijital varlık piyasasını güçlendirmek için dünya çapındaki müşterilerimizi güvenli ve regülasyonlarla uyumlu hizmetlerimizle desteklemeye kararlıyız."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Ibm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Kripto'dan Ripple ile İş Birliği - Son Dakika

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