Garanti BBVA'nın İlk 6 Aylık Net Karı 53 Milyar TL - Son Dakika
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Ekonomi

Garanti BBVA'nın İlk 6 Aylık Net Karı 53 Milyar TL

Garanti BBVA\'nın İlk 6 Aylık Net Karı 53 Milyar TL
30.07.2025 20:29
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Garanti BBVA, yılın ilk yarısında 53,6 milyar TL net kar elde etti, aktif büyüklüğü 3,8 trilyon TL oldu.

TÜRKİYE Garanti Bankası A.Ş., 30 Haziran tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net karı 53 milyar 613 milyon 271 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 3 trilyon 821 milyar 709 milyon 468 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 2 trilyon 950 milyar 617 milyon 171 bin TL oldu.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı, yüzdeyüzde 69,5 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı, yılın ilk 6 ayında yüzde 26,7 büyüme ile 2 trilyon 655 milyar 807 milyon 537 bin TL oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,6, özkaynak karlılığı yüzde 30,6, aktif karlılığı ise yüzde 3,1 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten şunları söyledi:

"İkinci çeyrek, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaretteki belirsizliklerin artmasıyla birlikte, korumacılığın para politikaları üzerindeki etkilerini gördüğümüz bir dönem oldu. Bu süreçte Merkez Bankası'nın kararlı ve öngörülebilir duruşu dezenflasyon sürecine olan güveni desteklerken, fiyat istikrarı yönünde önemli bir çıpa işlevi gördü. Bununla birlikte sektör açısından, regülasyonların getirdiği ek adımların da etkisiyle, karlılık üzerindeki baskı devam etti. Önümüzdeki dönemde politika faizi başta olmak üzere ekonomide atılacak adımlar, dezenflasyon süreciyle birlikte yine sektör dinamiklerini belirlemeye devam edecek."

Akten, 2025 yılının ikinci çeyreğinde Garanti BBVA'nın bu ortamda nasıl farklılaştığını şu sözlerle açıkladı:

"İkinci çeyrekte fonlama maliyetlerindeki artış, sektör genelinde marjları baskıladı. Çeyreksel olarak marjlarımızda biz de daralma yaşadık ancak tahsilatlar, iştiraklerimizin artan katkısı ve kredilerdeki büyümemizin etkisiyle özsermaye karlılığımızı yüzde 30,7 seviyesinde tutmayı başardık. Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve KOBİ kredilerinde aldığımız güçlü pazar payı ile TL kredilerdeki liderliğimizi korumaya devam ettik. Son yıllarda mevduat kompozisyonunda Türk lirası lehine önemli bir ilerleme kat edildi. Nitekim, TL vadeli mevduatlardaki yıllık artışımız yüzde 37 seviyelerinde gerçekleşti ve güçlü ilişki bankacılığımızın bir sonucu olarak TL vadeli ve TL vadesiz mevduat tabanında en büyük özel banka olmayı sürdürdük."

Dış finansman tarafında yapılan işlemlerden bahseden Akten şunları söyledi:

"Haziran ayında sürdürülebilirlik temalı sendikasyonumuzu yüzde 100 oranında yeniledik. 1 Temmuz'da tamamladığımız ve sermaye üzerindeki pozitif katkısını bir sonraki çeyrekte göreceğimiz 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracımıza dört kat talep gördük. Başarıyla gerçekleşen bu ihraçlar, yatırımcıların bankamıza duyduğu güvenin hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzun bir yansıması."

Garanti BBVA'nın müşteri odaklı büyüme, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çeken Akten şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim Garanti BBVA olarak olmazsa olmazımız; daima hızlı, kesintisiz ve bütünsel çözümler sunmak. Stratejimizin merkezinde, tüm süreçlerimizi müşterinin gözünden yeniden tasarladığımız Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımız yer alıyor. Bu çerçeve ile, dijital bankacılığın bir sonraki evresini, hiper-kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı ve bağlamsal deneyimler sunmak üzerine kurguluyoruz. Bugün işlemlerimizin yüzde 99'u şube-dışı kanallarda gerçekleşiyor, ürün satışlarının yüzde 86'sı ise dijitalden geliyor. 17 milyonu aşkın aktif mobil müşterinin kullandığı, yenilenen Garanti BBVA Mobil uygulamamız, gerçek-zamanlı tavsiyeleriyle herkesin cebinde kişisel bir finans koçuna dönüştü. Üretken yapay zeka tabanlı asistanımız UGİ, son bir yılda 63 milyondan fazla sohbette beş milyonu aşkın müşterimize bağlamı takip eden, kişiselleştirilmiş çözümler sundu."

Akten, "Bireysel bankacılığın yanı sıra, KOBİ ve ticari müşterilerimiz için de dijital çözümlerimizi yeniden tasarladık. Bu kapsamda oluşturduğumuz KOBİ Bankacım Yanımda birimimiz sayesinde sektörde ilk kez tüzel müşterilerimize uzaktan kişiye özel ilişki bankacılığı hizmeti veriyoruz. Böylece, müşterilerimiz bulundukları her yerden iş alanlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti alırken onların finansal sağlığını temel alan çözümlerimize de kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Bir diğer önemli başlığımız sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir finansmanda 2018-2025 için koyduğumuz 400 milyar TL hedefe planlanandan önce ulaşarak, 2018-2029 dönemi için 3,5 trilyon TL'lik yeni taahhüdümüzü açıkladık. Ayrıca sorumlu bankacılık stratejimiz doğrultusunda Ekvator Prensipleri'ne imza atarak projelerin finansmanında çevresel-sosyal risk yönetim çerçevemizi güçlendirdik" dedi.

Akten, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Müşterilerimizin ve paydaşlarımızın bize duyduğu güven, açıkladığımız güçlü finansal sonuçlarda ve BIST-100'de Türkiye'nin en değerli bankası olmamızda görülüyor. Önümüzdeki dönemde de TL odaklı dengeli büyümemizi sürdürerek ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

Kaynak: DHA

Garanti Bankası, Mahmut Akten, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'nın İlk 6 Aylık Net Karı 53 Milyar TL - Son Dakika

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