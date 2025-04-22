Garanti BBVA\'ya Uluslararası İş Sağlığı Ödülü

GARANTİ BBVA, İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan British Safety Council tarafından bu yıl 67'ncisi düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülü 2025 (International Safety Awards) kapsamında, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği ödülünü aldı. Banka, Türkiye'den yaklaşık 350 kuruluşun başvurduğu bu ödülü üst üste 6. kez alan tek banka ve finans kuruluşu unvanına sahip olduğunu duyurdu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay ödül hakkında şunları söyledi:

"İş Sağlığı ve Güvenliği, Garanti BBVA olarak iş yapış şeklimizin ayrılmaz bir parçası. Bu alanda attığımız her adımda çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını ve güvenliğini en öncelikli konu olarak görüyor, ulusal mevzuatla sınırlı kalmadan uluslararası standartlarda en iyi uygulamaları da dikkate alıyoruz. British Safety Council gibi bağımsız bir otoritenin yaptığı değerlendirmeler ışığında bu prestijli ödüle üst üste altı yıl boyunca layık görülmemiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir ortam yaratma kararlılığımızı bir kez daha göstererek uluslararası alanda belgelemiş oldu. Yaptığımız çalışmalarla bu ödülü almaktan gurur duyuyor, aynı hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz."