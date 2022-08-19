GİGDER Başkanı Akbal: "Avrupa'da yabancıya konut satış oranı Türkiye'nin iki katı"

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, geçen yıl bazı Avrupa bazı ülkeleri ile Kanada ve ABD'de yabancıların toplam konut satışından aldığı payın yüzde 10 civarında olduğunu belirterek, "Avrupa'da yabancıya satış oranı Türkiye'nin iki katı." ifadesini kullandı.

GİGDER'den yapılan açıklamada, dünyada her geçen yıl büyüyen yabancıya konut satış pazarının Avrupa'da zirveye ulaştığı, önde gelen ülkelerin toplam konut satışının ortalama yüzde 10'unu yabancılara yaptığı belirtildi.

Yabancıya konut satışında gelişmiş ülkelerin her yıl büyümeye devam ettiği aktarılan açıklamada, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin potansiyeliyle ilgi çekmeye başladığına dikkat çekildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan GİGDER Başkanı Faruk Akbal, geçen yıl İspanya'da yabancıların toplam konut satışından yüzde 9, Portekiz'de yüzde 11 pay aldığını bildirdi.

"Kanada'da açıklanan son veri 10 evden birini yabancının aldığını gösteriyor. ABD'de yabancıların alım adedi 100 bin bandının yukarısında." ifadesini kullanan Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

" Almanya, İtalya gibi ülkelerde de bu oran yüzde 9-10'lar seviyesinde. Türkiye'de ise 2021'de 1,5 milyon konut satışının 58 bin adedi yabancıya satıldı. Yani toplam satıştan alınan pay yüzde 4 seviyesinde. En son açıklanan Temmuz 2022 verilerinde de yabancıya konut satış payı yüzde 4 seviyesinde. Bir başka deyişle Avrupa'da yabancıya satış oranı Türkiye'nin iki katı. Ülkemizde konuta yerli talebi çok çok fazla."

"Konut fiyatlarını maliyet artışları ve arz eksikliği yukarı taşıdı

Faruk Akbal, yabancıların konut fiyatlarını artırdığına dair söylemlere ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

" Burdur'da 2021'de yabancıya hiç satış yapılmamış ancak burada konut fiyatları 2021'de yüzde 69 değerlendi. 2021'de fiyat artışında Türkiye ortalaması yüzde 60 seviyesindeydi. Burdur'da konut fiyatı ülke ortalamasının üzerinde artmış. Bu örneği çoğaltabiliriz.

Mesela 2021'de konut fiyatı Kilis ve Adıyaman'da yüzde 66, Çanakkale'de yüzde 67 arttı. Yine ortalamanın üstü. Buna karşın yabancıya konut satışında önde gelen kentlerden Ankara'da artış oranı yüzde 56'da kaldı. Ülke ortalamasının altında. İstanbul'da ise yüzde 63. Bu verilerin hepsi TCMB'nin."

Akbal, yabancıların konut satışından aldığı paya şehirsel bazda bakıldığında İstanbul'da yüzde 9; Bursa, Gaziantep, Ankara gibi şehirlerde yüzde 2 seviyelerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Faruk Akbal, "Türkiye'de yabancıya konut satışı fiyatı etkileyecek veya piyasayı Avrupa'daki gibi etkileyecek seviyede değil. Ancak konut enflasyona karşı en güvenli liman olduğunu sağladığı primle gösteriyor. Yerli yatırımcı artan konut kredi maliyetlerine rağmen talebini azaltmayarak bu primi gördüğünü de vurguluyor." açıklamasında bulundu.