Gaz Hidratlar: Geleceğin Enerji Kaynağı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaz Hidratlar: Geleceğin Enerji Kaynağı

Gaz Hidratlar: Geleceğin Enerji Kaynağı

Prof. Dr. Çifci, Ege Denizi'nde gaz hidrat rezerv tespitinin önemini vurguladı.

15.01.2025 11:46
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay Çifci, gaz hidratların, yakın geleceğin enerji kaynağı olacağını belirterek Ege Denizi'nde rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasının önem taşıdığını söyledi.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, İzmir Resim ve Heykel Müzesi'nde "Oyun Değiştirici Enerji Kaynağı: Gaz Hidratlar" konferansı düzenlendi.

Çifci, programda yaptığı konuşmada, gaz hidratların özellikle deniz tabanlarında geniş yayılım gösterdiğini ifade ederek bunun, henüz yaygın bir şekilde kullanılmadığını ancak yakın geleceğin enerji kaynağı olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Türkiye'de Karadeniz ve Akdeniz'de önemli miktarda gaz hidrat rezervi bulunduğunun öngörüldüğünü aktaran Çifci, "Böylesine kritik bir rezerv keşfi, gelecek kuşakların kaderini değiştirebilecek stratejik bir öneme sahip. Bir oyun değiştirici olarak görülen gaz hidratlar, ülkemizin Mavi Vatan misyonları kapsamında da stratejik bir koz olarak öne çıkıyor. Doğal gaza eşdeğer bir enerji kaynağı olan bu rezervlerin, farklı bölgelerde geniş kapsamlı araştırmalarla 1'inci, 2'nci ve 3'üncü faz çalışmalara başlanması, ülkemizin ekonomisi ve geleceği adına hayati bir gerekliliktir." ifadelerini kullandı.

Çifci, gaz hidratların enerjide dışa bağımlılığı azaltabileceğini dile getirerek yeni iş alanları yaratacağını kaydetti. Gaz hidratlardan elde edilen doğal gazın mevcut doğal gaz boru hatlarıyla taşınabilir, evlerde, sanayide, elektrik üretiminde kullanılabilir olduğunu anlatan Çifci, şunları kaydetti:

"Türkiye, gaz hidratlara yönelik araştırmalarını hızlandırmalı, rezerv tespiti, çıkarma ve taşıma teknolojilerine yatırım yapmalıdır. Ege Denizi, jeolojik-jeofizik yapısı ve stratejik konumu itibarıyla gaz hidrat rezervleri açısından büyük bir potansiyele sahip olabilir. Bölgemizde bu kaynakların rezerv tespitine yönelik kapsamlı çalışmalara bir an önce başlanmalı ve araştırmalar hızlandırılmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaz Hidratlar: Geleceğin Enerji Kaynağı - Son Dakika

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