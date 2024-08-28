Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban Sarımsağı için Soğuk Hava Deposu İnşa Edecek

Ekonomi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Araban Belediyesi iş birliğinde imzalanan protokol ile Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağının katma değerinin artırılması amacıyla soğuk hava deposu yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimi ve destekleriyle Gaziantep'in ikinci Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini alan Araban sarımsağı, faaliyete geçecek tesis ile sarımsak üreticilerinin ürünlerine katma değer sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yapılan "Şifaların Anası Sarımsak" projesiyle desteklenen tesis, bölge çiftçisine hizmet verecek. Toz ve granül hale de getirilecek olan sarımsak sürdürülebilir kalkınma ve akıllı tarıma geçilebilmesine katkıda bulunacak. Şehrin ekonomisini destekleyecek.

Proje ile Gaziantep ili ve çevre illerin Araban sarımsağından elde edilen ürünlere ulaşılabilirliği sağlanarak verim ve kalitenin arttırılmasının yanı sıra tesis bu ürünlerden daha fazla yararlanılması, yerel çeşitlerin korunması, bölgeye özgü çeşitleri çoğaltmak ve sarımsak ürünlerinin hijyenik şartlarda üretiminin yaygınlaştırılmasına da katkı sağlayacak.

Valilik Fuaye Alanı'nda düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir katıldı.

"Sarımsak, birçok ailenin geçim kapısı olmuş durumda"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin protokol imza töreninde yaptığı konuşmasında sarımsağın insan sağlığına olan faydasından bahsederken ürünün makineleşmesi ve tesisleşmesinin Araban ekonomisi için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Araban'da üretim kalitesi arttığı için önce bunun coğrafi işaretini sonra Avrupa Birliği coğrafi işaretini aldık. Ürettiğiniz malı satmanız açısından çok önemli bir fırsat. Toz ve granül hale getirilip sarımsağın ağızdaki kokusunu alacak ve antibiyotik değerini koruyacak bir çalışma altyapısı hazırlanıyor. Bu markalaşma sürecini artırıyor katma değerini üretiyor. Araban'ın tarıma dayalı altyapısı var. Sarımsak birçok ailenin geçim kapısı olmuş durumda. Bu tesisleşmeyle birlikte pazar payımız artacak, kar oranımız yükselecek. Şifası bilim insanları tarafından da tescillenmiş olan sarımsağın hem ilçe ekonomisini hem de şehir ekonomisini güçlendirecek. Sürdürülebilir, akıllı tarımda da önemli bir başlangıç olacak" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep çok önemli bir tarım bölgesidir"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, coğrafi işaretli ve Gaziantep'in insanları için fayda sağlayacak bir ürün üzerine protokol imzalanacağını belirterek, "Güzel bir tesis için imza atacağız. Gaziantep çok önemli bir tarım bölgesidir. Ziraat coğrafyasıdır. Sarımsak bunlardan biri, bunun da kıymetini bileceğiz" dedi.

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir de sarımsağın Avrupa tescilinde ve bugüne kadar süreç içerisindeki emek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e özellikle teşekkür ederek, "Sarımsak her yerde vardır. Bu amaçla biz Araban'ı inşallah sarımsak noktasında lokomotif ürün olarak güzel işlere vesile olacağız. İnşallah sarımsakla ilgili ürünlerimizin çeşitliliğini artıracağız" şeklinde konuştu.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ise tesisleşmeyle üreticilerin ürünlerini katma değere dönüştürebileceğini ifade ederek, "Araban ilçesi bereketli topraklara sahip. Şüphesiz en önemli ürünümüz beyaz altın diye tabir ettiğimiz Araban Sarımsağıdır. Tesisin kapasitesi toplam 4 bin ton olup, ayda 120 ton sarımsak işlenecek. Bizlere desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP