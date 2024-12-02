Gaziantep İhracatı Kasım'da Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep İhracatı Kasım'da Düşüşte

Gaziantep İhracatı Kasım\'da Düşüşte

Gaziantep, Kasım'da 862 milyon dolarlık ihracat yaparken, yıllık bazda %7,8'lik bir azalma yaşandı.

02.12.2024 15:47
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Gaziantep'ten Kasım ayında 862 milyon 841 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ilk 11 ayda Gaziantep'ten 9 milyar 79 milyon 725 bin dolarlık ihracat yapıldığını ve Gaziantep'in aylık ve dönem ihracatında 6. sıradaki yerini koruduğunu belirtti.

Ülke ihracatında yaşanan düşüşe işaret eden ve geçtiğimiz ay yükselişe geçen Gaziantep ihracatında da Kasım ayında yüzde 7,8'lik bir azalma olduğunu dile getiren Ünverdi, üreticiyi rahatlatacak ve ihracatı güçlendirecek adımların ivedilikle atılması gerektiğini söyledi.

En büyük pazar konumunda olan Avrupa'daki ekonomik durgunluk, Ortadoğu'daki savaş hali ve artan maliyetler karşısında iç piyasa dinamiklerinin de rekabetçi olmayışı sebebiyle sanayici ve ihracatçıların zor günler yaşadığının altını çizen Ünverdi, "Gaziantep şartlar ne olursa olsun mücadelesinden asla vazgeçmez. Biz ihracatımızı yukarı taşımak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ancak girdi maliyetlerindeki artışlar, rekabetçi olmayan döviz kuru ve özellikle kredi maliyetlerindeki olağanüstü seyir bıçak kemiğe dayanmadan çözüme kavuşmalıdır. Üreticilerimiz ve dolayısıyla ihracatımızın eli zayıflamış olup, maliyet artışları fiyatlara yansıdığı için sektörlerimiz dış pazarda rekabet edememekte ve ciddi pazar kayıpları yaşamaktadır. Şehrimizin de en güçlü olduğu gıda, tekstil, hazır giyim, ayakkabı sektörleri Çin başta olmak üzere Mısır, Vietnam, Hindistan gibi Uzak Doğu ülkeleri ile rekabet edemez hale gelmiştir. Bu noktada, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatı artıracak gerekli önlem ve tedbirleri almasını bekliyoruz. Uygulaması devam eden, ihracatçı firmaların yüzde 30 döviz bozdurma zorunluluğunun da artık kaldırılmasını beklemekte olup, bu sayede ihracatçılarımız biraz olsun nefes alma imkanı bulacaktır" dedi.

"Sanayi üretimindeki daralma, azalan taleple birlikte enerji, hammadde ve işçi maliyetleri karşısında işletmelerimiz ayakta kalabilmek için olağanüstü mücadele vermektedir" diyen Ünverdi, "Faizin bu kadar yüksek olduğu bir piyasada risk alan, sadece elini değil gövdesini taşın altına koyan ve büyük bir özveriyle çalışan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep İhracatı Kasım'da Düşüşte - Son Dakika

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