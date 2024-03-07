Gaziantep\'te 6 Şubat Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı

Ekonomi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve 6 Şubat Dayanışma Derneği iş birliğinde yapımı tamamlanarak şehre kazandırılan 6 Şubat Gençlik Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla hizmete açıldı.

Şehrin dezavantajlı bölgelerinde bulunan vatandaşların çeşitli platformlarda bilgi edinmesi, sosyalleşmesi ve spor kültürüyle bir araya gelmesi için yapılan merkez, eğitim, kültür, akademik ve mesleki eğitim başlıklarında hizmet verebilmesi için kurgulandı. Şahinbey ilçesi Düztepe Bölgesi Nuripazarbaşı Mahallesi'nde açılan merkez, bölgede ki tüm okul öğrencilerine yönelik kültürel ve sosyal anlamda faaliyet gösterecek.

Eğitimlerinde birçok program tasarlanan merkez 3 katlı olarak yapıldı. Merkezin içerisinde bilgisayar yazılım kursları, 3D tasarım, dijital stüdyo, etüt sınıfları, oyun salonu, akıl oyunları, çok amaçlı salon, fitness salonu, spor salonu ve kafeterya bulunuyor. Zengin bir kütüphaneyi barındıran merkezde üniversite sınavlarına hazırlık için mezun kalan ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik psikolojik destek ve etüt hizmetleriyle haftanın her günü ders planlaması yapıldı. Gençlik merkezinin kültürel ve spor imkanları ise tüm yaş gruplarına hizmet edecek.

"Bizim yerel yönetim siyasetimizin özünde insan odaklı olmak var"

Açılış programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep ziyareti kapsamında çok verimli toplantılar gerçekleştirdiğini ve bu tesisin açma fırsatı bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Önemli bir eser. Gençleri bizim geleceğimiz. Bizim yerel yönetim siyasetimizin özünde insan odaklı olmak var. Her şey için insan. İnsandan bahsediyoruz. Bizim belediyelerimiz kapsayıcı, hesap verilebilirliği olan belediyelerdir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızın yerel bir dernekle dayanışma içerisinde bu kadar muhteşem bir eseri Düztepe'ye kazandırması kolay değil. Çünkü bu bizim temel ilkemiz, yaklaşımımızın özüdür. Bunun için ben tekrar başkanımızı tebrik ediyorum."

"Türkiye yüzyılı belediyeciliğidir Gaziantep Büyükşehir belediyeciliği"

Açılışta söz alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Düztepe'nin önemli bir mahalle olduğunu aktararak, "Çok özel çok güzide bir yer burası. Buradaki gençlerin en büyük hayallerinden birisiydi bir gençlik merkezi. İçinde gençlerimizin istediği bütün taleplerin yerine getirildiği, kodlamanın, yazılımın olduğu, Düztepe'de ki gençlere yeni fırsatların verileceği Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin yüzyılı olacağı bir ana şahitlik ediyoruz. Ne dediysek onu yapan, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğidir Gaziantep Büyükşehir Belediyeciliği. İnsanı merkeze alan, hiçbir ayrımcılık yapmayan, her insan birinci sınıf vatandaş olacak. 6 Şubat Dayanışma Derneği'ne de destekleri için teşekkür ediyorum. Birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğar" dedi.

"Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül'de gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep bir marka şehir ve belediyecilikte marka hizmetleri yapan Fatma Şahin başkanımız bugün yine güzel bir eseri hemşerilerimizle buluşturuyor. Ben tüm hemşerilerimiz adına yaptığı eserlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gençler için ne yapsak azdır. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak" diye aktardı.

"Nerede güzel bir hizmet görsek altında başkan Fatma Şahin'in imzasını görüyoruz"

TBMM İdari Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Nerede güzel bir hizmet görsek altında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in imzasını görüyoruz. Düztepe, gençliğimizin, Gaziantep'in kadim mahallelerinden. Bu güzel hizmetler için Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu fırsatı tanıyan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerimi sunuyorum"

İş ortağı 6 Şubat Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Cingisiz, destek verdikleri için mutlu olduklarını aktararak, "Bizlerde bu kıymetli projenin içinde yer almaktan ve katkıda bulunmaktan çok onur duyduk. Bize bu fırsatı tanıyan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar açılış kurdelesini keserek resmi olarak tesisi hizmete açtı. - GAZİANTEP