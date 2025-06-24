Gaziantep\'te İkiz Dönüşüm Buluşması Gerçekleşti

GAZİANTEP'te İş Bankası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) iş birliği ile başlatılan 'OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları' toplantısının ikinci buluşması gerçekleştirildi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz , "Karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda 2026 yılına kadar sürdürülebilir finansman alanına yönelik 300 milyar TL'lik kaynak ile yeşil dönüşüme katkı sağlamayı taahhüt ettik ve bu sözümüzü 2026 yılı gelmeden tamamladık" dedi.

Türkiye İş bankası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile (OSBÜK) ortaklığında Gaziantep'te OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları'nın ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda organize sanayi bölgelerinin karbonsuzlaşma hedefleri ele alınırken bu kapsamda Türkiye İş Bankası'nın sağladığı finansman desteklerinden bahsedildi. Toplantıya Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı ve Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, sanayici iş insanları ve İş Bankası temsilcileri katıldı. Toplantının ardından gerçekleştirilen panelde ise daha yaşanabilir Türkiye için organize sanayi bölgelerinin dönüşüm kampanyalarından ve Türkiye İş Bankası'nın bu kapsamda sunduğu finansman desteklerinden bahsedildi.

YILMAZ: KÜRESEL PAZARDA SÖZ SAHİBİ OLMAK ANCAK OSB'LERİN GÜÇLENMESİYLE MÜMKÜN

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, yüksek katma değerli üretimi, stratejik konumu, gelişmiş lojistik altyapısı ve girişimci sanayicileri ile Gaziantep'in 2024 yılı ihracatının 10 milyar doları aştığını söyledi.

Fiziksel büyüklük, aktif işletme sayısı ve istihdam açısından Türkiye'nin en büyük OSB'si konumunda olan Gaziantep OSB'nin ihracat odaklı üretimiyle ülkemizin sanayisine ve dış ticaretine büyük katkı sağladığını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşunun 600'den fazlasının OSB'lerde yer aldığını, OSB'lerin ülkenin sanayileşmesinin en önemli yapı taşlarından biri olduğu belirtti.

'OSB'LERDE DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ ÖNEMSİYORUZ'

Tüm sektörlerde olduğu gibi OSB'lerde de dijital dönüşümün bir zorunluluk olduğunun ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum için sanayi kuruluşlarının yeşil dönüşümü iş modellerine entegre etmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda 2026 yılına kadar sürdürülebilir finansman alanına yönelik 300 milyar TL'lik kaynak ile yeşil dönüşüme katkı sağlamayı taahhüt ettik ve bu taahhüdümüzü 2026 yılı gelmeden tamamladık" dedi.

Sürdürülebilir finansman alanındaki odaklanmalarını aynı şekilde sürdüreceklerini ve KOBİ'lerin ikiz dönüşümünü stratejik bir alan olarak gördüklerini belirten Sezgin Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "KOBİ'lerin ikiz dönüşüm süreçlerini tamamlayabilmesinin ancak bütünsel bir bakış açısıyla üretilecek çözümlerle mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Geçtiğimiz yıl MEXT Teknoloji Merkezi iş birliğiyle '100 KOBİ'nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu' projemizi hayata geçirdik. KOBİ'lerin üretim bantlarının yönetsel süreçlerinin dijitalleşmesi, enerji verimliliği yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gereken noktalarda en uygun maliyetlerle finansman desteği sağlanması konusunda hep yanındayız. OSBÜK ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız protokol ile de OSB'lerde faaliyet gösteren işletmelerin; dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarından teminat mektubuna, ihracat işlemlerinden işletme giderlerine kadar tüm finansman ihtiyaçları için avantajlı faiz oranları ve esnek vade imkanı sunduğumuz OSB Finansman paketimizi hayata geçirdik. Paketimiz ile bugüne kadar, 1.910 adet işletmeye 13,5 milyar lira nakdi ve 8 milyar lira gayrinakdi kredi kullandırımı gerçekleştirdik. Ülkemizin sanayisine destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

ŞİMŞEK: DİJİTALLEŞME VE ÇEVRECİ ÜRETİM SÜREÇLERİNE GEÇMEK, DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK ORTAK HEDEF OLMALI

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı Cengiz Şimşek konuşmasında dijital ve yeşil dönüşümden oluşan ikiz dönüşümün sadece sanayinin değil, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da hayati önem taşıdığını, iç ve dış pazardaki rekabet gücünü koruyabilmek için zorunluluk olduğunu ifade etti.

Son dönemde, üretimde rekabetin sadece maliyet ve kaliteyle sınırlı olmadığına; aynı zamanda çevresel sorumluluk ve teknolojik yeterlilikle de ölçüldüğüne dikkat çeken Şimşek, "Dijitalleşmeyi başaramayan, üretimini çevreye duyarlı hale getiremeyen işletmeler, sadece iç pazarda değil, ihracatta da ciddi engellerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, Sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı için dijitalleşme ve çevreci üretim süreçlerine geçmek, değişime ayak uydurmak hepimizin ortak hedefi olmalı" dedi.

OSBÜK'ün temel misyonunun Organize sanayi bölgelerine yol göstermek olduğunu söyleyen Şimşek, "

OSBÜK olarak, yeşil dönüşüme uyum süreçlerine destek olmak üzere 81 ilde faaliyet gösteren 413 organize sanayi bölgesinde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. OSB'lerimizin ikiz dönüşümüne rehberlik etmek üzere yetiştirdiğimiz 2 bin dijital elçi ile sürece katkı sağlıyoruz. Ev sahibi olarak bulunduğumuz Gaziantep OSB'de pek çok çalışma yürütüyoruz. Bugün bin 300'ü aşkın fabrikanın faaliyet gösterdiği sanayi bölgemizde, ikiz dönüşüm konusunda Türkiye'ye örnek teşkil edecek adımlara imza atıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TSE tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak Türkiye'de Yeşil OSB Sertifikası alan 18 OSB'den biri olduk. Gaziantep OSB olarak da 331 GES projesiyle 530 megavatı aşan yenilenebilir enerji kapasitesine ulaştık. Bu sayede, çevresel ayak izimizi azaltırken sanayimizin enerji ihtiyacını da temiz kaynaklardan karşılıyoruz. Faaliyete geçireceğimiz günlük 250 bin metreküp kapasiteli İleri teknoloji sistemlerinin kullanılacağı yeni atık su arıtma tesisimizde arıtılan suyu tarımda ve sanayi üretiminde yeniden kullanarak su ayak izimizi azaltmayı da hedefliyoruz. Çevreci yatırımlarımız ve dijitalleşme adımlarımızla verimliliği artırıyor sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmeye odaklanıyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından dijital ve yeşil dönüşümün birlikte ele alındığı "İş Dünyasında İkiz Dönüşüm Yolculuğu" panelinde İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, KOSGEB Proje Yönetimi Daire Başkanı Faruk Kahvecioğlu ve Liva Enerji CEO'su Sinan Uzer KOBİ'lerin dönüşüm süreçlerindeki kazanımları, karşılaştıkları zorluklar, finansman kaynakları ve regülasyonlara uyum gibi başlıklarda değerlendirmelerini paylaştı.