Gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 35 kuruş zam geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 35 kuruş zam geldi

15.07.2023 00:31

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 15 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla benzine 1 lira 35 kuruş zam gel geldi, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 5 kuruş, Ankara'da 28 lira 53 kuruş ve İzmir'de ise 28 lira 63 kuruşa çıktı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 15 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 1 lira 35 kuruş zam geldi.

İSTANBUL'DA 28 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 5 kuruş, Ankara'da 28 lira 53 kuruş ve İzmir'de ise 28 lira 63 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 35 kuruş zam geldi - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 35 kuruş zam geldi
00:27 Gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 35 kuruş zam geldi
00:27 Ek bütçe TBMM'de yasalaştı! Bütçedeki en büyük pay AFAD'a ayrıldı
00:23 Ek bütçe TBMM'de kabul edilerek yasalaştı, en yüksek ödenek AFAD'a ayrıldı
00:18 Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin olumlu açıklamalar yaptı
00:13 Almanya Başbakanı Scholz: AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum
23:56 Wagner birlikleri Belarus'ta askeri eğitimlere başladı
23:54 Wagner birlikleri, Belarus askerlerini eğitmeye başladı
23:29 İngiliz Kadın, Hileli Yöntemle Ailesini Lüks Tatil Köyüne Ücretsiz Soktu
23:24 İngiliz turist, Türkiye tatilini bedavaya getirmek için sinsi bir yola başvurdu! Sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2023 01:43:47. #1.12#
SON DAKİKA: Gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 35 kuruş zam geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement