Geleceğin girişimcileri MEVKA ve Teknokent iş birliğinde yetişiyor

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Konya Teknokent Teknoloji ve İnovasyon Merkezi iş birliği ile Girişim Express 2025 Ön Kuluçka Programı kapsamında, hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimciler ile yatırımcıların bir araya getirilmesi amacıyla Demoday Etkinliği gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sanayici ve işadamları dernekleri ile oda ve borsaların yöneticileri, akademisyenler, yatırımcılar ve girişimci adayları ile basın mensupları katılım sağladı. Etkinliğin açılışında konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Literatürde çok farklı anlamlar yüklenen girişimcilik kavramı; kısaca, ekonomik, psikolojik ve sosyal riskler üstlenmeyi göze alıp, zaman ve çaba harcayarak yeni değerler oluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır. Fikirlerin somut ürün ve hizmetlere dönüşmesi yönüyle ekonomiye canlılık katmakta, özellikle teknoloji odaklı girişimler, yenilikçi çözümleriyle hem bölgesel hem de ulusal kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadır. Diğer taraftan her geçen gün sayıları artan Unicorn, Decacorn ve hatta 100 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan Hectocorn'lar girişimciliğin gücünü tüm dünyaya göstermektedir. Oluşturulan bu katma değer, girişimciliği, ülkelerin ekonomi politikalarının vazgeçilmez bir unsuru haline getirmekte bu nedenle, girişimcilik ruhunun topluma kazandırılması ve girişimci sayısının artırılması için ülkeler büyük emekler harcamaktadır. Tam da bu noktada, özellikle son yıllarda, ülkemiz tarafından da kalkınma ajansları KOSGEB, TÜBİTAK, TKDK ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri gibi kurumlar aracılığı ile girişimcilik alanında pek çok programın hayata geçirildiğini görüyoruz. Bu meyanda Mevlana Kalkınma Ajansı olarak, bizler de bölgemizdeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, bölgemizdeki girişimci adaylarının iş fikirlerini hayata geçirebilecekleri altyapıların sağlanabilmesi adına İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Karaman İş Geliştirme Merkezi'nin ajansımızın güdümlü proje destekleri ile hayata geçirildiğini, diğer yandan bölgemizde girişimcilik alanında faaliyet gösteren kurumların kendi aralarındaki iş birliğinin güçlendirilmesi adına ajansımız öncülüğünde kurulan Konya ve Karaman İl Girişimcilik Komiteleri'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etmek istiyorum. Ayrıca, bölgemizde yer alan 6 üniversitemiz ile ajansımız arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hazırlanan özel müfredat doğrultusunda yürütülen Teknogirişim Programı kapsamında, bölgemizde öğrenim gören yüzlerce öğrenciye seçmeli Teknogirişim dersleri verilmeye devam etmekte olup bu programa katılan öğrencilerimizden kendi işini kuran girişimcilerimizin de çıktığını memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Son olarak da detaylarına web sitemizden ulaşabileceğiniz ajansımızın Teknoloji Girişimciliği ve Sosyal Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında girişimcilerimizi desteklemeye devam ettiğimizi ve bu minvalde proje başvuruları beklediğimizi de sizlerin huzurunda bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bugün de, girişimcilik konusunda birlikte çalışmaktan her daim mutluluk duyduğumuz Konya Teknokent Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile iş birliği içerisinde düzenlediğimiz Girişim Express 2025 Ön Kuluçka Programı Demoday Etkinliği için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Yüksek katma değer ve hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimciler ve iş fikirleri ile bu çalışmalara erken aşamada yatırım yapmak isteyen iş insanlarımızı bir araya getirmeyi amaçladığımız Girişim Express 2025 Ön Kuluçka Programı'mıza Türkiye'nin 25 farklı ilinden aralarında akıllı tarım, biyoteknoloji, yazılım, yapay zeka, siber güvenlik, savunma sanayi gibi stratejik sektörlerde yoğunlaşan 150 başvuru gerçekleştirildi. Yapılan ön değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunan girişimci adaylarına gerekli bilgi, beceri ve değerleri kazandırmaya yönelik olarak toplamda 21 saat süren; iş planlaması ve modeli oluşturma, dijital pazarlama fikri mülkiyet kavramları, iş geliştirme stratejileri, girişim sermayesi ve melek yatırımcılık, teknoloji ticarileştirme, sunum teknikleri ve etkili iletişim eğitimleri verildi. Akabinde, eğitim sürecini başarı ile tamamlayanlar arasından seçilen girişimci adaylarına, teknik danışman ve mentör ataması yapılarak girişimcilerin projelerini bir üst seviyeye taşımaları sağlandı. Bunun yanı sıra girişimcilerimiz, alanlarına göre sağlık ve medikal teknolojileri, gıda ve çevre teknolojileri ve elektronik-robotik sistemler olmak üzere üç tematik başlıkta sektör temsilcileri ile buluşturularak geri bildirim alma ve işbirlikleri oluşturma imkanı yakalamış oldular. Bugün de 10 girişimci adayımız bu süreçte olgunlaştırdıkları projelerini yapacakları sunumlarla tanıtarak, hem birbirinden değerli üyelerden oluşan jüri ve değerlendirme komitesi karşısında yarışacak hem de projelerine yatırım almaya çalışacaklar. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda dereceye girecek olan 1. projeye 100 bin TL, 2. projeye 75 bin TL ve 3. projeye de 50 bin TL karşılığında ödül verilecek. Demoday etkinliğimiz sonucunda başlayacak iş birlikleri ve atılacak adımların, bölgemizde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bugün burada sadece projeleri değil, hayalleri de dinleyecek ve bu hayallerin gerçeğe dönüşmesine hep beraber şahitlik edeceğiz. 2026 yılında da bu programa devam etmeyi, Teknik Desek Programlarımız ile prototip ve Ar-Ge Danışmanlığı desteklerine devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Girişimcilerimizin heyecanını, azmini ve potansiyelini görmenin bizleri geleceğe dair umutlandırdığını özellikle ifade ederek; bugün bizlere ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediyemize, programımızın yürütücülüğünü üstlenen Konya Teknokent Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Acarer nezdinde tüm ekibine, süreçte katkı sunan tüm danışman ve mentörlerimize, hepsi birbirinden kıymetli jüri ve değerlendirme komitesi üyelerimize, iş adamlarımıza, girişimcilerimize ve kıymetli vakitlerini ayırarak programımıza teşrif eden katılımcılarımıza teşekkür ediyor, programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ardından konuşan Konya Teknokent Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Acarer de, "Girişimcilik konusu özellikle son yıllarda dünya üzerinde önem kazanmış durumda. Ülkemizde de bu konuda gerek kamu kurum ve kuruluşları ve gerekse de sivil toplum kuruluşları tarafından girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilerin çeşitli alanlarda desteklenmesi noktasında pek çok faaliyet yürütülüyor. Konya Teknokent olarak bizler de bu noktada üzerimize düşeni yapmaya paydaşlarımızla birlikte devam ediyoruz" dedi.

Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan da "Ülkemiz, bir girişimciye sağlanan maddi destekler, eğitim ve mentörlükler bakımından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. O yüzden Türkiye'de girişimci olmak bir anlamda yolun yarısını kat emek demektir" şeklinde konuştu.

Ardından kürsüye gelen "Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özarpa ise, "Anadolu'nun bereketli topraklarından filizlenen Konya sanayimiz, dünyanın dört bir yanına kök salmayı başarmış, güçlü bir sanayi şehrine dönüştü. Bugün 186 ülkeye, 3,5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatımızın yüzde 97'sini de sanayi mamulleri oluşturuyor. Konya Sanayi Odası olarak, Konya'mızın daha güçlü bir sanayi şehri haline gelebilmesi için, şehrimizdeki girişimcilik ekosistemini önemsiyor, bu ekosistemi güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Son olarak konuşan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu da, "Girişimcilik, günümüzde yalnızca ekonomik bir faaliyet değil; yenilikçi düşüncenin, üretim kültürünün ve toplumsal dönüşümün en güçlü aracıdır. Bir fikrin filizlenmesi için bilgi kadar vizyon, sabır ve cesaret de gerekir. İşte bu yüzden girişimcilik, geleceği sadece tahmin edenlerin değil; onu şekillendirmeye cesaret edenlerin yoludur" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik kapsamında, aralarında sağlık, gıda, arama kurtarma faaliyetleri, özel eğitim, biyokimya, elektronik, insan kaynakları ve akıllı tarım gibi çeşitli alanlara yönelik teknoloji tabanlı 10 proje, dereceye girerek ödül kazanmak ve yatırımcı çekmek için birbiriyle yarıştı.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; Akıllı Bitki Takip Cihazı - ÇIBIK, İnsan Kaynakları Platformu - YEŞİL YAKA ve Özel Eğitim Teknolojileri - ART - I projesi ödül almaya hak kazandı.

DEMODAY Etkinliği, yarışmaya katılan diğer proje takımlarına ve jüri üyelerine plaket takdimi ve günün anısına aile fotoğrafı çekimi ile son buldu. - KONYA