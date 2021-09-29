Geleneksel balıkçılık turizmi

Balık stokları ve su altı habitatları üzerindeki av baskısını azaltıp sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek üzere İtalya'da geliştirilen balıkçılık turizminin Türkiye'de ilk uygulaması Akyaka'da Akdeniz Koruma Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Ülkemizde bu uygulamanın ilgili mevzuata uygun şekilde hayata geçmesi için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (UN FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı, Akdeniz Koruma Derneği, Akyaka'da ilk pilot uygulamayı gerçekleştirdi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Marmaris Liman Başkanlığı, Ege Üniversitesi, WWF Türkiye, Akyaka, Foça, Mordoğan, Erdemli su ürünleri kooperatiflerinden de temsilcilerin katıldığı çalışmada, Akyakalı balıkçılardan Mehmet ve Gülay Doğan'ın balıkçılık turizmi için yenilenen teknesi ile ilk pilot tur gerçekleşti. Bu pilot uygulamanın değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için neler yapılması gerektiği konusunda yol haritası belirlendi.

Balıkçılık Turizminin gerekçeleri arasında balıkçılara yeni ve alternatif geçim kaynağı oluşturmak, Biyoçeşitlilik üzerindeki balıkçılık baskısını düşürerek sürdürülebilir balıkçılığı öne çıkarmak. Geleneksel kıyı balıkçılığını ve balıkçılık kültürünü tanıtarak balıkçıların turizm ve deniz koruma konusundaki bilgi ve kapasitelerinin artmasına katkı sunacak uygulamada giderek gerileyen küçük ölçekli balıkçılık mesleğini canlandırılması hedefleniyor. Ayrıca, halkın deniz koruma konusunda farkındalığını artırmak, kadın ve erkek balıkçıların sosyal ve profesyonel rollerini güçlendirerek kadın balıkçıların meslekteki görünürlüğünü arttırmayı hedefliyor.

Geleneksel Balıkçılık Pilot Projesi, Mavi Umut Girişimi kapsamında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (UN FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iş birliği, Akdeniz Koruma Derneği'nin yürütücülüğünde gerçekleşiyor. - MUĞLA