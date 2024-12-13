Geleneksel Gaziantep-Ankara buluşması gerçekleşti

Ekonomi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), geçtiğimiz yıl başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Ankara Buluşması'nı bu yıl "Gazi şehrin birlik ruhu, başkentte buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirdi.

Ankara TOBB İkiz Kulelerde gerçekleşen önemli buluşmaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başta olmak üzere Gaziantep protokolü ile Ankara bürokrasisinin üst düzey Gaziantepli isimleri katılırken şehrin mevcut durumu ve geleceği için işbirlikleri ile iş dünyasının sorunları ve beklentileri masaya yatırıldı. Toplantıda, "GTO Perspektifinden Gaziantep İş Dünyasının Sorunları: Öncelikler, Beklentiler ve Çözüm Önerileri" konulu bir sunum gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, buluşmanın hedefinin şehrin güçlü yanlarını daha güçlü kılmak, sorunlarına çözüm üretmek ve şehir için verimli bir sinerji oluşturmak olduğunu belirtti.

TOBB İkiz Kulelerde gerçekleşen buluşmaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, TBMM İdare Amiri Sermet Atay, Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç, Hasan Öztürkmen, Ertuğrul Kaya, M. Mustafa Gürban, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Önceki Dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Geçmiş Dönem Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Dr. İlhan Hatipoğlu ile Zekeriya Kaya, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İlbank Genel Müdürü Recep Türk ile siyasi partilerin il başkanları, Gaziantep il ve ilçe Oda- Borsa ve Birlik Başkanları ile Gaziantepli üst düzey bürokratlar katıldı.

"Ortak akıl oluşturmak, verimli bir sinerji geliştirmek istiyoruz"

Gaziantep-Ankara buluşmasının açılış konuşmasını gerçekleştiren ve ilkini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri organizasyonu gelenekselleştirmek istediklerini söyleyen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Bu buluşma serileriyle şehrimizin güçlü yanlarını daha güçlü kılmak, güzelliklerini daha da parlatmak, sorunlarına çözüm üretmek, geleceğini şekillendirmek ana hedefimiz Bu buluşmayla ortak akıl oluşturmak, güçlü ve verimli bir sinerji geliştirmek istiyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında, "Bizde güzel bir söz vardır. Açlığımızı karnımızı doyurabileceğimiz yerde söyleriz" diyen Başkan Yıldırım, 45 farklı meslek grubundan 36 bini aşkın işletmenin temsilcisi meclis ve meslek komite üyelerinden aldıkları geri bildirimlerle oluşturdukları ve iş dünyası ile kent hayatını yakından ilgilendiren konuların yer aldığı GTO Perspektif raporu hakkında sunum yaparak sorunları ve çözüm önerilerini sıraladı.

" Suriye'deki süreç ihtiyatla değerlendirilmeli"

Değindiği konulardan biri Suriye'deki son gelişmeler olan Yıldırım, "Yeni süreç her ne kadar parlak görünse de ihtiyatla değerlendirilmeli" diyerek, Suriyelilerin misafirlik sürecinin sona erdiğine, güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlaması gerektiğine vurgu yaptı. Güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının yanı sıra ihracat yollarımızın da güvenliği yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Suriye iç savaşı öncesinde Körfez ülkelerine ve Suudi Arabistan'a ihracatımız Suriye üzerinde oluşturulan hattan yapılıyordu. Bu hattın yeniden hayata geçirilmesi ihracatçımızın lojistik maliyetlerini büyük oranda aşağı çekerek rekabet gücüne olumlu yansıyacaktır. Öte yandan büyük ölçüde yanmış, yıkılmış olan Suriye'de ciddi bir yeniden yapılanma, inşaat faaliyeti başlayacağını biliyoruz. Önemli bir iş ve istihdam potansiyeli taşıyan bu süreçte, bölge iş insanlarına öncelik verilmesi konusunda desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

Yıldırım finansmana erişimi kolaylaştırmak için öneriler sundu

İş dünyasının finansmana erişiminin kolaylaştırılması noktasındaki GTO önerilerini de yetkililere sunan Yıldırım, birçok işletmenin enflasyonist baskı neticesinde mali tablolarında gerçek olmayan büyümelerden dolayı KOBİ statüsünden çıkarak destekler başta olmak üzere bazı devlet desteklerinden faydalanamadığını belirtti. Yıldırım, "İşletmelerin KOBİ tanımı içerisinde yer almalarının devamını teminen net satış hasılatı/mali bilanço toplantı üst limitinin yıllık enflasyon oranındaki artışa göre güncellenmesini bekliyoruz" dedi.

Yıldırım, "Ayrıca finansmana erişimi kolaylaştırmaktaki bir başka önerimiz de TOBB çatısı altındaki işletmelerin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB) kredilerinden yararlanmasını sağlayacak bir düzenleme yapılması. Elbette burada beklentimiz tüm üyelerimizin değil belirlenecek azami ciro altında kalan işletmelerin faydalanmasını sağlayacak bir düzenleme" şeklinde konuştu.

"POS cihazı komisyonları düşürülmeli"

Özellikle küçük işletmeler için POS cihazlarından kaynaklanan komisyon oranları finansal bir yük oluşturduğuna da değinen Yıldırım, bankalarla yapılan toplu görüşmelerle POS komisyon oranlarının düşürülerek küçük işletmeler üzerindeki yükün hafifletilmesi büyük önem arz etmektedir. Yıldırım sunumunda ayrıca, deprem bölgesine yönelik destekler, barınma problemi, işgücü piyasası, Gaziantep ulaşım ağı, Antep fıstığının desteklenmesi gibi konularda yaşanan problemleri ve çözüm önerilerine yer verdi.

"Gaziantep çok önemli bir ticaret ve girişim merkezidir"

GTO Geleneksel Ankara Buluşması'nda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'in çok önemli bir ticaret ve girişim merkezi olduğunu söyleyerek, "Gaziantep'in geçen yıl ki ihracatı 10 milyar doları aşmıştı. Bu yıl da inşallah aşacak. Dünyamızın bölgemizin zorlu şartlarında ihracatçılarımızı bu başarılarından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Bu arada 2002 yılında tüm doğu güneydoğunun ihracatı 1 milyar dolar değildi. Bugün Gaziantep tek başına 10 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor bunun için ne kadar tebrik etsek azdır. Bunlar tabi kendiliğinden olmuyor, yapılan politikalar ve altyapının özel sektör müteşebbis gücüyle birleşmesiyle gerçekleşiyor" dedi.

Suriye'de tarihi bir döneme hep birlikte şahitlik ediyoruz"

"Bugünlerde tarihi bir dönemden geçiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şunları ifade etti: "Suriye'de tarihi bir döneme hep birlikte şahitlik ediyoruz. Gaziantep başta olmak üzere tüm ülkemizi bu gelişmeler yakından ilgilendiriyor. Türkiye olarak bizim politikamız çok açık ve net. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden, egemenliğinden yana bir politikaya sahibiz. Suriye'de kurumsal ve ekonomik yeniden yapılanmayla birlikte Suriyeli misafirlerimizin gönüllü onurlu güvenli bir şekilde ülkelerine döneceklerine inanıyoruz. Daha sonrasında da inanıyorum ki bu insanlar Türkiye ile Suriye arasında köprü vazifesi görecekler. İki ülke ticarette ve başka alanlarda birlikte yükselecekler. Çok daha güçlü bir gelecek inşa edilecek."

"Gaziantep Türkiye'de fark oluşturan bir şehir"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada Gaziantep Ticaret Odası'na organizasyon için teşekkür ederek, "Gaziantep Türkiye'de fark oluşturan bir şehir. Gaziantep modeli diğer bütün şehirlerimize örnek oluyor. Gaziantep Ticaret Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen buluşma iş dünyası ile bürokrasinin birlik ve beraberliğine güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu birlik ve beraberlik ruhunu koruduğumuz sürece, bütün siyasi partilerin temsilcileri aynı masada oturabildiği sürece bu şehrin sırtı yere gelmez diye düşünüyorum. Bu berberliğe katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve kabine üyelerinin ne zaman, hangi sebeple kapılarını çalsak elimiz boş çıkmadığımızı burada bir kez daha dile getiriyor ve kendilerine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP