Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar - Son Dakika
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Ekonomi

Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Elazığ'a gelin gelen Nurdane Turan, eşinin işini devralarak devlet desteğiyle modern tesise dönüştürdü. Tam kapasite çalıştıkları zaman günlük 2 tona kadar ürün çıkarabildiklerini dile getiren Turan, bütün illere ve yurt dışına satış yaptıklarını kaydetti.

14.03.2025 13:29
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Samsun'dan Elazığ'a gelin gelen Nurdane Turan, eşinin işini devlet desteğiyle modern tesise dönüştürdü. Turan, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitimi aldığı sırada üniversiteden tanıştığı Şükrü Turan ile hayatını birleştirdi.

1 MİLYON 300 BİN LİRALIK YATIRIM YAPTI

Bir süre eşiyle işletmelerinde yöresel ürünlerin satışını yapan 3 çocuk annesi Turan, bu ürünlerin imalatını da gerçekleştirmek için arayışa girdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) destek almak isteyen Turan, modern imalat tesisi kurmak amacıyla proje hazırladı.

TKDK tarafından onaylanan projesi sayesinde yüzde 65 hibe desteği alan Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin 500 metrekarelik alanda 1 milyon 300 bin liralık yatırımla 2017'de üretim tesisini kurdu. Türkiye'nin her bölgesine sipariş üzerine yöresel ürünler gönderen Turan, 72 kişiye de iş imkanı sağladı.

İŞLETMEYİ MODERN TESİSE DÖNÜŞTÜRDÜ

46 yaşındaki Turan, AA muhabirine, evlendikten sonra eşiyle yıllarca yöresel ürünler sattıklarını söyledi. Kayınpederinin 1969'da kendi adıyla açtığı "Şekerci Ahmet Efendi" adlı iş yerinin Elazığ'ın en eski şekerci dükkanı olduğunu anlatan Turan, "Eşimle birlikte yöresel ürünlerin satışını yapıyorduk. Satışını yaptığımız ürünleri üretmek için bir araştırma yaptım. TKDK desteğinin olduğunu öğrendim. Seminerlerine katıldım. Hazırladığım proje onaylandıktan sonra modern bir tesis kurdum." dedi.

GÜNLÜK 2 TON ÜRETİM

Elazığ'ın bütün yöresel ürünlerini imal ettiklerini, tam kapasite çalıştıkları zaman günlük 2 tona kadar ürün çıkarabildiklerini dile getiren Turan, bütün illere ve yurt dışına satış yaptıklarını kaydetti.

ÜRÜNLERİN DAYANIKLILIK SÜRESİ UZADI

Tesiste orcik, ballı lokma, pestil, pestil sarması ve badem şekeri gibi birçok ürün hazırladıklarını anlatan Turan, şöyle konuştu: "Vakumlama sistemleriyle ürünlerin dayanıklılık süresini uzatabiliyoruz. Yıllarca Elazığ'a hizmet veren iş yerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. 1969'dan bugüne işletmeyi devletin verdiği destekle modern tesise dönüştürdük. Bu, dededen toruna geçecek bir meslek. Satışlarımızdan memnunuz. Yaptığımız ürünler beğeniliyor."

Bölgenin yöresel ürünlerini severek imal ettiğini dile getiren Turan, devletin de çok güzel imkanlar sunduğunu anlattı. Turan, "İşletmemiz bünyesinde 72 kişiye iş imkanı sağladık. Devletin vermiş olduğu destekten sadece biz değil çevremizdekiler de yararlanıyor. Bu işletmeyle doğudan tüm illere ve yurt dışına yöresel ürünlerimizi pazarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İş Dünyası, Ekonomi, Güncel, Elazığ, Eğitim, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar - Son Dakika

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