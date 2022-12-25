Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg açıklaması: Yollarımızda görmeye başlayacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg açıklaması: Yollarımızda görmeye başlayacağız

25.12.2022 22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg açıklaması: Yollarımızda görmeye başlayacağız

Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilgili son gelişmeleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki ayları işaret ederek, "Togg'un üretimi şu anda devam ediyor. İnşallah birkaç ay sonra Togg'un Oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan gençlerden gelen soruları da yanıtladı.

OLTU RENKLİ TOGG, YAKINDA YOLLARDA

Erdoğan, yerli üretim TOGG otomobili ile ilgili " Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. Türk sanayisinin gurur vesilesi olan Togg'un üretimi, şu anda devam ediyor. İnşallah, birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız" dedi.

RENK ANKETİNDEN "KAPADOKYA" ÇIKMIŞTI

Türkiye'de büyük bir heyecan yaratan yerli otomobil Togg'un ilk aracı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gemlik'teki fabrikada banttan indirildi. Togg tüm hızıyla gündemde kalmaya devam ederken, bu sefer de Togg'un sosyal medya hesabından 500 bin kişinin katılımıyla renk anketi yapıldı. Anket sonuçlarına göre, 6 renk olarak açıklanan C-SUV'ların en çok beğenilen renginin Kapadokya olduğu duyuruldu.

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Recep Tayyip Erdoğan, TOGG, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg açıklaması: Yollarımızda görmeye başlayacağız - Son Dakika


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