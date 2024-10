Global Marketing Summit, pazarlama dünyasının yıldızlarını buluşturdu

Ekonomi

Pazarlama dünyasının yıldızlarını buluşturan Global Marketing Summit 2024, 23-24 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşti. İki gün süren zirvenin bu seneki konusu 'Sürdürülebilir Büyüme' oldu. Pazarlama dünyasının guruları, pazarlama liderleri, dünyaca ünlü yazarların anlatımı ile birçok içerik sektör katılımcıları ile paylaşıldı. Zirvenin onur konuğu dünyanın en ünlü pazarlama gurusu, 'Modern Pazarlamanın Babası' olarak kabul edilen Dr. Philip Kotler oldu. Kotler, "Bir çoğunuzla İstanbul'da ve Türkiye'de tanışmanın keyfini yaşıyorum ve sizinle en son fikirleri paylaşmaktan her zaman mutluluk duyuyorum" dedi.

Global Marketing Summit 2024'te konuşma yapan Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, dün gerçekleşen TUSAŞ saldırısı ile ilgili şu sözleri söyledi: "Dün biliyorsunuz, Türkiye, maalesef hepimizi çok üzen vahim bir saldırı ile karşılaştı. Güzide şirketimiz Türk Savunma Sanayi'nin incisi TUSAŞ'a hain bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu konunun hızlıca çözülebilmesi için de güvenlik güçlerine başarılar diliyorum. Türkiye'de bu tip saldırılar maalesef yeni değil. Fakat özellikle Türk Savunma Sanayi'nin güçlendiği bu günlerde, TUSAŞ'ın çok önemli bir uçak motoru üretimini daha geçen hafta, Teknoloji ve İnovasyon Haftası'nda gözlemlemiştik. Uçak motorunu sergilemişlerdi. Aslında bu saldırıyı manidar buluyorum. Bu tip saldırılara karşı bütün ülkemizin, bütün vatandaşlarımızın tek çatı altında birleşmesi için çağrıda bulunuyorum. Bu ülke hepimizin. Türkiye, asla bu konularla ilgili motivasyon kaybına uğramamalı. Türkiye, yoluna hızla, büyüyerek devam etmeli" dedi.

Global Marketing Summit 2024'de #siddetvarsareklamyok kampanyasını başladı

Tüm dünyada artan şiddet olaylarına karşı, Global Marketing Summit 2024'de #siddetvarsareklamyok hashtag'iyle kampanya başlattıklarını duyuran Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, kampanya ile ilgili tüm reklam verenlere seslenerek, "Global Marketing Summit 2024 ile birlikte şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Tüm reklam verenleri şiddet içeren dizilere reklam vermemeye, şiddet konusunda tüm toplumu hassas davranmaya davet ediyoruz" dedi.

"Sürdürülebilir Büyüme" bizim için çok büyük bir değer

Global Marketing Summit'in içerikleri içerisinde 'Sürdürülebilir Büyüme'nin çok büyük bir değer olduğunu aktaran Seda Mızraklı Ferik, "İki gün süren fiziki oturumlarda da hepimizin dinlediği gibi sektörlerin ekonomik açıdan çalkalandığı dönemlerde büyüme her zamankinden çok daha zor. Ama biliyorsunuz zoru başarmak hepimizin arzusu. Dolayısıyla farklı ipuçlarını bu zirvede diledik. Bu sene özellikle well being (İyi Yaşam) konusuna çok önem vermek istedik. İş hayatı- özel hayat dengesi zaman zaman hepimizin zorlandığı bir husus oluyor. Dolayısıyla sağlığımız da çok önemli. Bundan dolayı wellbeing (İyi Yaşam) konusunda da birçok oturumu dinleme imkanı bulduk. Dünyanın en önemli kliniklerinden birkaçı bizim İstanbul'da misafirimiz oldu. Bu zirvede pazarlama dünyasını bir araya getirdik. İstanbul'un yüzünü tüm dünyadan gelen misafirlerle tanıştırdık. Önümüzdeki sene ise 'İnsan Kaynakları' dünyasını bir araya getireceğiz. Etkinlik 4 gün sürecek. Zirveye katılamayanlar online oturumları internet üzerinden izleyebilecekler" diye konuştu.

Zirvenin çok güzel geçtiğini belirten Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Ömer Orbay, "Ana sponsor olarak bu zirveye destek verdik. Şirketimiz olarak bu tarz zirvelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

Pazarlama sektörünün dünyadaki en etkili ismi olarak kabul edilen pazarlama gurusu 'Modern Pazarlamanın Babası' Philip Kotler, zirvede dördüncü kez onur konuşmacısı olarak yer aldı. Kotler, '50 yılın perspektifinde Pazarlamanın Geleceği ve bizleri neler bekliyor?' konusundaki öngörülerini katılımcılar ile paylaştı. Kotler, konuşmasında, "Birçoğunuzla İstanbul'da ve Türkiye'de tanışmanın keyfini yaşıyorum ve sizinle en son fikirleri paylaşmaktan her zaman mutluluk duyuyorum" dedi.

Pazarlama dünyasının yıldızları İstanbul'a geldi

Global Marketing Summit 2024'ün ilk gününde konuşma yapan Küresel Düşünce Lideri, Yazar, Fütürist -konuşmacı - kariyeri süper iletkenlik laboratuvarında şekillenmiş Geniusworks Yöneticisi Peter Fisk, dünyanın önde gelen markalarının sürdürebilir bir büyüme çerçevesinde nasıl bir strateji geliştirmeleri gerektiğinden, teknoloji ve siyasi değişimler çerçevesinde nasıl daha verimli sonuçlar elde edebileceğinden bahsetti. Fisk, "Pozitif anlamda etki oluşturmayı amaçlayan markalar fütürist yaklaşımla marka kampanya hikayelerinde etkileyici olabilmeleri sayesinde fark oluşturabilir hale gelirler. Geleceğin şampiyonları olarak konumlanan pazarlama profesyonelleri eski pazarlama teknikleri, daha fazla reklam ve daha fazla satış taktiklerini değiştirip daha geniş kapsamlı denklemler ile çözüm sağlayabileceklerdir" diye konuştu.

Zirvenin ilk günü konuşma yapan bir diğer isim, global basında tek küresel üreticilik ödülleri olan Epica Awards'ın Editoryal Direktörü Mark Tungate oldu. Tungate, Avrupa'dan sürdürebilirlik alanında ödül almış basın ödülleri ve medya planlama üreticilik ödüllü kampanyaları ile ilgili örnekleri paylaştığı sunumunda reklamların analizini yaptı.

Zirvenin dikkat çeken bir diğer iki ismi ise Wheeler Dealers Sunucusu, Talk Show Sunucusu Mike Brewer ve Wheeler Dealers Sunucusu, Takım Kültürü Uzmanı, F1 Yorumcusu, Marc Elvis Priestley'di. İkili zirvede, "Bir TV Programının DNA'sı Olarak Sürdürülebilirlik" konulu panel oturumunu Warner Bros Discovery Pazarlama CEE & Menat Başkan Yardımcısı Grigory Lavrov moderasyonunda gerçekleştirdi.

Diversity in Luxury CEO'su, Kariyer Koçu, Konuşmacı, Podcaster, Yazar Elizabeth Solaru da Global Marketing Summit 2024'te dikkat çeken isimler arasındaydı. 'Lüks Segmentte Kapsayıcı Pazarlama Yoluyla Sürdürülebilir Büyüme' konulu oturumda konuşma yapan Elizabeth Solaru, sunumunda lüks markaların çeşitliliği ve yeterince temsil edilmeyen kitleleri hedefleyen kapsayıcı pazarlama stratejilerini benimseyerek nasıl büyüyebileceğini inceleyerek anlattı.

Modern Medyanın öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen Amani Al-Khatahtbeh de Global Marketing Summit 2024 için İstanbul'a gelen isimlerdendi. Batılı ülkelerde Müslüman kadınların sesi olarak kabul edilen muslimgirl.com online platformun kurucu ve yöneticisi olan Amani Al-Khatahtbeh, " İstanbul'a çok büyük bir istek ve heyecanla geldim. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ana iş ortaklığı, Borusan Otomotiv resmi araç sponsorluğu, Aras Kargo, Uber, Vestel resmi iş ortaklıkları ile Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul'da düzenlenen Global Marketing Summit 2024, iyi bir programla pazarlama ve iş dünyasını kucakladı. Birbirinden farklı içerikler ve konuşmacı oturumları kapsamında gerçekleştirilen zirvede liderlik, Dijital, Marka, Yaratıcılık ve Sürdürebilirlik kulvarları yer aldı. Zirve, 100'den fazla oturum ile birbirinden değerli 150'nin üzerinde konuşmacıyı ağırladı. İki gün süren zirvede katılımcılar için konuşmacılarla masterclass oturumları, İyi Yaşam söyleşileri ve workshop'lar da gerçekleşti.

2024'ün teması: 'Sürdürülebilir Büyüme'

Tüm dünyadan yoğun ilgi gören Global Marketing Summit 2024'ün bu seneki teması 'Sürdürülebilir Büyüme' oldu. Zirvede, CEO'ların ve üst düzey pazarlama liderlerinin katılımı ile 'CMO Circle Özel Öğle Yemeği' gerçekleşti.

Global Marketing Summit 2024'te oteldeki fiziki oturumlara 'kayıt yaptırmış olan' katılımcılarla paylaşılan içerikler ömür boyu ulaşabilme olanağı sağladığı için güçlü bir arşiv değeri taşıyacak. - İSTANBUL