Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusu da var - Son Dakika

Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusu da var

Son Güncelleme: 20.08.2023 23:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'daki temaslarının ardından yarın Kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantıda enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaş artışları ile ilgili toplu görüşme sürecinin yanı sıra dış gelişmeler de ele alınacak. Öte yandan AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak olan Kabine Toplantısı'nın gündeminde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 4 önemli konu başlığı olacak. Memurların zam pazarlığı, Kıbrıs'taki olaylar ve ekonominin 3 yıllık yol haritasını yanı sıra AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da ele alınacak.

MEMURLARIN ZAM PAZARLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2'nci teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti. Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.

KIBRIS'TAKİ GERGİNLİK

Kıbrıs'ta yeşil hatta bulunan Pile köyünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden karayolunun inşa çalışmaları, adadaki Birleşmiş Milletler güçlerince engellenmeye çalışıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri ile BM güçleri arasında arbede çıktı. Adada yaşananlar Ankara'nın yakın takibinde. Gerginliğin azaltılması ve adadaki Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması için yapılabilecekler kabinede müzakere edilecek.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.

EKONOMİNİN 3 YILLIK YOL HARİTASI

Orta vadeli program hazırlıkları da bir yandan sürüyor. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın eylül ayının ilk 2 haftası içinde açıklanması bekleniyor. Program hazırlıkları kapsamında hükümet temsilcileri işçi sendikaları, finans çevreleri, işverenler ve KOBİ'lerle görüştü. O görüşmelerin yansımaları ve hazırlıklar masada olacak.

Emre İliksiz
Sondakika.com - Ekonomi

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Son Dakika Ekonomi Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusu da var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusu da var - Son Dakika
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