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Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı - Son Dakika

Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı

02.11.2021 16:58
Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Ali Gök, 15 yıl önce Safranbolu'dan getirdiği safran soğanıyla üretime başladı. Aradan geçen zamanda üretimini 3 dönüm araziye çıkardı. Ali Gök bu yıl 700 gram safran hasat edecek ve gramını da 50 liradan satacak.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yaz çıkan ve 3 gün süren orman yangınında köyünü bir gün olsun terk etmeyen Ali Gök'ün ektiği safranlar çiçek açtı. Sezonun ilk hasadını yapan Gök, 3 dönüm araziden 700 gram elde edeceği safran için gece gündüz mahalle sakinleri ile birlikte çalışıyor.

Adana'da safran hasadı başladı! Gramı 50 liradan satılıyor

GRAMI 50 TL'DEN SATILIYOR

15 yıl önce Safranbolu'dan getirdiği bir safran soğanıyla başladığı üretimini sürdüren Ali Gök, yılda sadece 40 gün boyunca çiçek açan safranın meşakkatli bir hasadı olduğunu söyledi. Gök, "Safran hasadımız başladı. Elimizdeki safranlar çıktı şimdi hasadını yapıyoruz. Bir soğan getirdim ve ikinci sene 10 tane oldu şimdi 3 dönüm arazide ekiyorum. 3 dönümden 800 grama kadar hasat yapıyoruz. Gramı 50 TL'den gidiyor. Biraz pazar sıkıntım var. Altın neyse, safran odur. Hasat kasımın ilk haftası başlar ve 40 gün devam eder. Çok şifalı bereketli bir o kadar hasadı zor bir ürün. Çiçeğin içindeki kırmızı telleri tek tek gecelere kadar ayırıyoruz" dedi.

Adana'da safran hasadı başladı! Gramı 50 liradan satılıyor

İHRAÇ ETMEK İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Türkiye geneli tüm üretimde 5 kilo safranın çok zor şekilde çıkarıldığını, İtalya ve Avrupa'nın gözdesi olan ürünün yurt dışında ilaç sanayinde kullanıldığını anlatan Ali Gök, safranın çayının yapıldığını, yemeklere kullanıldığını ve aktarda tıbbı bitki olarak satıldığını kaydetti. 1 Kasım ile çiçek açmaya başlayan safran çiçeklerinin 40 gün boyunca her gün çiçek açarak hasat yapıldığını kaydeden Ali Gök, safran bitkisini yurt dışına ihraç etmek için yetkililerden de destek beklediğini söyledi.

Adana'da safran hasadı başladı! Gramı 50 liradan satılıyor
Adana'da safran hasadı başladı! Gramı 50 liradan satılıyor
Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı
Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı
Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı
Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı
Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı
Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı
Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı
Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı

Safranbolu, Ali Gök, Kozan, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı - Son Dakika Ekonomi


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