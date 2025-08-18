Grape Law, Inc. 5000 listesinin 161. sırasında! - Son Dakika
Grape Law, Inc. 5000 listesinin 161. sırasında!

18.08.2025 11:29
Grape Law, ABD'de göçmenlik hukuku alanında 161. sırada, hukuk sektöründe ise 4. sırada yer aldı.

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) girişimcilik ekosistemi alanında çalışma yapan medya kuruluşu Inc, 'Inc. 5000' listesini açıkladı. Amerika'da ticari göçmenlik hukuku hizmetleri sunan New York merkezli Türk girişimi Grape Law, listenin 161'inci sırasında yer aldığını duyurdu.

ABD'de göçmenlik hukuku alanında faaliyet gösteren Grape Law, girişimcilik ekosisteminin nabzını tutan Inc. dergisinin 'Inc. 5000' listesine girdiğini duyurdu. Son üç yılda elde ettiği büyüme oranıyla genel sıralamada 161'inci olan şirket, hukuk sektöründe hizmet verenler arasında ise 4'üncü sıraya yerleştiğini aktardı. Daha önce ABD Ticaret Odası tarafından Amerika'nın en iyi 100 KOBİ'sinden biri ve Kuzeydoğu Amerika'nın en hızlı büyüyen şirketleri arasında beşinci seçilen Grape Law, bu başarısıyla yükselişini sürdürdüğünü bildirdi.

'BAŞARININ TEMELİNDE İNSAN ODAKLI DİJİTALLEŞME VAR'

Başarının temelinde ABD ticari göçmenlik hukuku hizmetleri sunmanın ötesinde bir hukuk teknolojisi üreticisine dönüşmelerinin yer aldığını söyleyen Grape Law Kurucusu Muhammed Üzüm, konuya dair şu açıklamada bulundu:

" Arjantin, Belçika, Avustralya ve İngiltere gibi farklı ülkelerden profesyonellerin de yer aldığı uluslararası bir ekibe sahibiz. Müvekkillerimizin Amerikadaki hedeflerine en kısa yoldan ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaca yönelik son yıllarda insan odağını kaybetmeden dijitalleşmek için yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık."

'GÖÇMENLİK HUKUKU HİZMETLERİMİZİ GLOBAL ARENAYA TAŞIMAYA HAZIRLANIYORUZ'

ABD'de baroya kayıtlı bir avukat olmanın yanı sıra, göçmen bir girişimci olduğunun altını çizen Grape Law'ın Kurucusu Muhammed Üzüm, "Farklı bir ülkede, bilinmeyen, anlaşılması zor yasal mevzuatlarla iş yapmanın ne demek olduğunu önce kendim deneyimledim. Bu süreçte iletişimin çok önemli olduğunu gördüm. Tam da bu nedenle, şirketimize özel ürettiğimiz Grape Bot, Grape Assistant ve Grape App gibi teknolojiler rutin işleri üstlenirken; avukatlarımız stratejik analiz ve birebir müvekkil iletişimine odaklanabiliyor. Inc. 5000 listesinde elde ettiğimiz başarı, sunduğumuz bu kaliteli hizmetin ve tavsiye yoluyla büyüyen müvekkil ağımızın çok güzel bir göstergesi" dedi.

Üzüm, son olarak şunları söyledi:

"Avukatlar dışında yazılım geliştiriciler, hukuk mühendisleri, tasarımcılar, pazarlamacılar ve iş geliştirme uzmanlarından oluşan dört kıtada konumlanmış 100den fazla kişiden oluşan ekibimizle Amerika ticari göçmenlik hukuku alanında modern, hızlı ve sonuç odaklı hizmetler sunuyoruz. Globalde elde ettiğimiz başarılardan aldığımız güvenle birlikte, göçmenlik hukuku hizmetlerimizi global arenaya taşımaya hazırlanıyoruz."

ABD merkezli iş dergisi Inc.'nin listesinde yer alan şirketler, 22–24 Ekim'de Phoenix'te düzenlenecek galada bir araya gelecek. Grape Law'ın da arasında bulunduğu ilk 500 şirket, Inc. dergisinin sonbahar sayısında listelenecek.

Kaynak: DHA

Teknoloji, New York, Ekonomi, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

