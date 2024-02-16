GSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in katılımıyla yapıldı

Ekonomi

GSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun katılımlarıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Üyeleri, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları İrem Elbeyli, Sevda Usalp ve Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü konuk olarak katıldı.

Toplantıda Gaziantep'te çevre, şehircilik ve sanayi alanında yürütülen çalışmalar, projeler, ekonomik gelişmeler, firmaların talep ve beklentileri değerlendirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada Gaziantepli sanayicilerin yaptığı üretimin ve özverili çalışmaların hem ülke ekonomisi hem de Gaziantep için büyük önem taşıdığını söyledi.

Sanayicilerin yanında olmak, kendilerini yalnız bırakmamak adına ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydeden Şahin, "Sanayici olmak, azim ister, mücadele ister. Aynı şekilde vatan, millet aşkı ister. Yanı başımıza baktığımızda zorlu bir coğrafyada yaşamamıza rağmen birlik ve beraberliğimizle tüm güçlüklerin üstesinden gelebiliyoruz. Korona virüsün yaygın olduğu dönemde maske ve gıda gibi sektörlerde sanayicilerimizin özverili çalışmaları sayesinde birçok ülkeye kıyasla kendi ihtiyacımızı karşılarken onlara da bu üretimlerimizi gönderdik. Yine 6 şubat depreminde Gaziantep Sanayi Odamız, sanayicilerimiz ve tüm odalarımızla birlikte çalıştık" dedi.

Sanayicilere pandemi ve deprem felaketinde olduğu gibi zorlu dönemlerde sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür eden Şahin, "Bu noktada Gaziantep modeli de çok önemli. Bu ruhla şehrimizi daha ileri taşımak, üretim ve ihracat rakamlarımızı çok daha yüksek seviyelere çıkarmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bir şehri değiştiren ve güzelleştiren şey o şehrin beşeri sermayesidir. Bir şehri dimdik ayakta tutanlar o şehirde yaşayan insanlardır. Gaziantep Sanayi Odası Onursal Başkanı Sayın Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi, Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm GSO ailesine nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle her zorluğu aştığımız gibi yaşamış olduğumuz zorlukların da üstesinden birlikte geleceğiz" diyen GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da toplantıda yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi, "Gaziantep olarak dün olduğu gibi bugün de iş dünyamızın ve özel sektörün dinamizmi, girişimciliği, ihracatçılarımızın çalışkanlığı ve özverisi ile ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ekonomisi bugüne kadar birçok badire atlattı, çok zor dönemlerin üstesinden güç birliğiyle gelmeyi başardık. Sektörel sorunlarımız, firmalarımızın bu noktada talep ve beklentileri olduğu gibi küresel gelişmelerin de olumsuz yansımaları ile karşılaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugünün zorluklarını da hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Çalışmaya, üretim, istihdam ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve beraberindeki heyete meclis toplantımıza katılımları için teşekkür ediyorum."

Sanayinin daha güçlü ve rekabetçi olabilmesi için yenilikçi projelerle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Şehrimiz ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 148 oldu. Kimyevi ürünlerde hızlı bir artış var. İhracatımızda gıda sektörümüz payını artırırken tekstilde bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Şehrimiz ekonomisini daha ileriye taşımak ve katma değerli üretim için dijital ve yeşil dönüşüm çalışmalarına sürekli yenilerini ekliyoruz. Bu doğrultuda şehircilik ve sanayi birbirini destekleyen ve birlikte büyüyen iki önemli unsurdur. Bu dönüşümü de tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin çalışmalarıyla hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

Toplantıda firmalara bir arada ve daha iyi şartlarda katma değeri yüksek üretim yapılmasına imkan sağlayacak olan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'nin kurulum çalışmalarındaki son durum hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, "OSB parselasyon işlemlerimiz tamamlanarak 128 adet müstakil sanayi parseli ve diğer alan parselleri olmak üzere toplam 164 adet parselin tapusunu aldık. 4 adet özel mülkiyet parselinin kamulaştırılması için de Bakanlığa müracaat ettik. OSB sınırlarımız içerisinde bulunan sanayi parsellerinin tamamının müteşebbis heyetimizce firmalara tahsisini yaptık. Altyapı projelerinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede altyapı inşaat faaliyetlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

GSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP