Gümrük Sistemi Güncellemesi Gecikti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gümrük Sistemi Güncellemesi Gecikti

Türkiye'nin AB mevzuatına yönelik yazılım güncellemesi gecikti, tırlar Avrupa'ya çıkamadı.

18.11.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde hafta sonu yapacağı yazılım güncellemesi gecikince, batı şehirlerinden Avrupa'ya çıkacak tırlar çıkış yapamadı.

Ticaret Bakanlığı'nın duyurduğu sistem güncelleme çalışması, 17 Kasım Pazar saat 00.00'da başlattığı NCTS Faz 5 güncellemesi planlanan 10 saatlik sürede bitirilemedi. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan gümrüklerinde 2 gündür bekleyen lojistik firması araçları, 18 Kasım Pazartesi günü de sistem açılamadığı için bekleyişlerini sürdürüyorlar. Türk firmalarının Avrupa'da terminli olarak taahhüt ettiği gıda ürünleri de dahil bütün ürünler yurt dışına çıkış yapamıyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türkiye ile birlikte Avrupa Birliği, Avrpa Serbest Ticaret Birliği üye ülkeleri, Birleşim Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna'nın taraf olduğu 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmesi uyarınca, gümrük idarelerinde kullanılan NCTS'nin (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) güncel versiyonu olan Faz 5'in devreye alınacağı belirtilmişti.

İhracat yapan firmalar, lojistik şirketleri ile anlaşarak ürünlerini genellikle karayolu ile Avrupa'ya gönderiyor. AB transit sistemine entegre olan Türkiye, ülkemizde düzenlenen uluslararası (AB müktesebatı sistemi ile) düzenlenen NCTS belgesi ile hangi ülke ve şehrine gidilecek ise oraya kadar AB ülkelerinden geçerek kolayca ürün teslimatı yapabiliyor. Ancak 10 saatlik güncellemenin 31 saat daha gecikmesi ile hafta sonunu gümrüklerde geçiren tırcılar halen yola çıkamadılar.

Ticaret Bakanlığı'ndan, yaşanan sıkıntı ile alakalı olarak lojistik şirketlerine bir açıklama da yapılmadı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği yetkilileri, bütün gümrük kapılarında Avrupa Birliği'ne gidecek araçların 2 gündür beklediğini, problemin bir an çözülmesini istediler.

Bu arada güncelleme bitmediğinden Türkiye'ye Avrupa'dan giriş yapacak boş veya dolu araçlarda gelemiyor. Bu durum yükleme ve just in time (eş zamanlı) çalışanların düzenini de bozdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, 3-sayfa, Ekonomi, Yazılım, İhracat, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümrük Sistemi Güncellemesi Gecikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:11 İsrail küme düştü İsrail küme düştü
08:02 Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:01 Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı
07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 18:47:07. #1.12#
SON DAKİKA: Gümrük Sistemi Güncellemesi Gecikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.