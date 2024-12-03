Gümüşhane'den Balık İhracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Gümüşhane'den Balık İhracatı

Gümüşhane\'den Balık İhracatı

Gümüşhane'de yetiştirilen Gökkuşağı alabalıkları, yurtdışına milyonlarca dolarlık ihracat yapıyor.

03.12.2024 14:38
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Denize kıyısı olmayan Gümüşhane'de elektrik üretilen baraj göllerinde yetiştirilen Gökkuşağı alabalıkları Karadeniz somonu olarak başta Rusya, Çin, Şili ve Japonya'ya ihraç edilerek ülke ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlıyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünde, Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı üzerine elektrik enerjisi üretmek için kurulan Torul Baraj Gölünde yıllardır hem elektrik üretiliyor hem de Gökkuşağı alabalığı üretimi yapılıyor.

Torul Baraj Gölü üzerine kurulan onlarca kafes alabalık yetiştiriciliği tesisine 10 ila 30 gram arasında getirilen Gökkuşağı alabalıkları burada 1 kilogram ağırlığa ulaşıncaya kadar yetiştirilerek daha sonra Karadeniz kıyısında bulunan tesislere gönderiliyor. Buradaki tesislerde işlemleri devam eden balıklar 3 ila 5 kilogram ağırlığa ulaştıktan sonra ise başta Rusya, Çin, Şili, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin gibi onlarca ülkeye ihraç ediliyor.

"70 bin ton somon ihracatı yaptık"

Torul Barajı'nda bulunan çiftliklerinde yetişen Gökkuşağı alabalıklarının deniz çiftliklerinde ihracata hazır hale gelmesinin ardından yaklaşık 410 milyon dolarlık bir ihracat rakamı ile farklı ülkelere gönderildiğini ifade eden Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ahmet Bingöl, "Gümüşhane Torul Baraj Gölü'nde yaklaşık 500 ton kapasiteli balık çiftliklerimiz var. Bu çiftliklerimizde 2 gram ağırlığındaki yavru Gökkuşağı alabalıklarımızı yılın 12 ayı boyunca yetiştirdikten sonra somon adayı olarak Vakfıkebir ve Arsin'de bulunan deniz çiftliklerimize gönderiyoruz. Burada da 3-4 kilo ağırlığa ulaşınca somon olarak yurtdışına ihracatlarını gerçekleştiriyoruz. Daha çok Rusya'ya ihraç ediyoruz, Japonya, Şili ve yeni pazar olarak Çin'e ihraç etmeyi düşünüyoruz. Burada bu yıl yaklaşık 350 ton bir balık yetiştirdik, deniz çiftliklerimizde büyüme ağırlıklarını da hesaba katarsak yaklaşık 2 bin ton bir ihracatımız olacak. Ocak ve Ekim aylarında yaklaşık 70 bin ton somon ihracatı yapıldı. Bu da 410 milyon dolar ihracat anlamına geliyor. Bu yıl da 70-80 bin ton üretim bekliyoruz İnşallah daha fazlası da olacak. Denizi olmayan Gümüşhane'den Japonya, Çin, Şili ve Rusya'ya balık ihracatı yapıyoruz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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