Güneş Gözlüğü İthalatı 138,5 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Güneş Gözlüğü İthalatı 138,5 Milyon Dolar

04.08.2025 11:26
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Türkiye, ocak-haziran döneminde 3,9 milyon güneş gözlüğü ithal etti, en fazla ödeme İtalya'ya yapıldı.

Türkiye, ocak-haziran döneminde toplam 3 milyon 902 bin 388 adet güneş gözlüğü ithalatına karşılık 138,5 milyon dolarlık ödeme yaparken, İtalya 82,2 milyon dolarla ithalatta ilk sırada yer aldı.

Gözleri güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından koruyan ve kullanıcısına daha iyi bir bakış açısı kazandıran güneş gözlükleri, her yıl farklı marka ve modellerle tüketicilere ulaştırılıyor. Kullanıcısına estetik bir görüntü de kazandıran bu gözlükler, özellikle yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alıyor.

Türkiye'de ithal güneş gözlüklerine talep fazla olsa da bu alanda yerli üretim de artış eğilimi gösteriyor. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) sunulan destekler ve ihracat teşvikleriyle optik sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar, üretim kapasitesini genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çin'den 1 milyon 787 bin 801 adet güneş gözlüğü alındı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye, yılın ilk 6 ayında 138,5 milyon dolar karşılığı toplam 3 milyon 902 bin 388 adet güneş gözlüğü ithal etti.

Bu dönemde güneş gözlükleri için en fazla ödeme İtalya'ya yapılırken, bu ülkeyi Çin, Tayland, Japonya ve Fransa izledi.

İtalya'dan ocak-haziran döneminde ithal edilen 1 milyon 651 bin 533 adet güneş gözlüğüne 82,2 milyon dolar ödenirken, Çin'den alınan 1 milyon 787 bin 801 adet güneş gözlüğü için 35,2 milyon dolar harcama yapıldı.

Yılın ilk yarısında Tayland'dan 114 bin 753, Japonya'dan 43 bin 443 ve Fransa'dan 7 bin 595 adet güneş gözlüğü alındı. Bunlara sırasıyla 5,7 milyon dolar, 5,5 milyon dolar ve 2,8 milyon dolar ödendi.

Yerli ürünlere en fazla talep Azerbaycan ve KKTC'den geldi

Türkiye, aynı dönemde ise 5,4 milyon dolar karşılığı toplam 190 bin 752 adet güneş gözlüğü ihraç etti.

Bu dönemde en fazla dış satım Azerbaycan'a gerçekleştirilirken, bu ülkeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suudi Arabistan, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

Azerbaycan'a ilk 6 ayda 1,3 milyon dolarlık 32 bin 936 adet güneş gözlüğü ihraç edilirken, KKTC'ye 1,2 milyon dolar tutarında toplam 15 bin 769 adet ürün satıldı.

Ocak-haziran döneminde Suudi Arabistan 25 bin 175 adet, İtalya'ya 11 bin 297 adet ve BAE'ye 10 bin 846 adet güneş gözlüğü satışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güneş Gözlüğü İthalatı 138,5 Milyon Dolar - Son Dakika

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