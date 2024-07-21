Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatçıları Eski Rakamlarına Dönmek İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatçıları Eski Rakamlarına Dönmek İstiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihracatçılar, deprem öncesindeki 12 milyar dolarlık ihracat rakamlarını aşarak eski günlerine dönmek istiyor.

21.07.2024 12:55
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihracatçılar, deprem öncesindeki 12 milyar dolarlık ihracat rakamlarını aşarak eski günlerine dönmek istiyor.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, tüm sektörler bazında ihracatçılar 2024'ün ilk yarısında 194 ülke ve serbest bölgeye ürün gönderdi.

Geçen yılın ilk 6 ayında 5 milyar 278 milyon 384 bin dolarlık gelir sağlayan ihracatçılar, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 530 milyon 585 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Güneydoğu'daki ihracatçılar, tekstil ve ham maddeleri, hububat bakliyat, halı, kuru meyve ve mamulleri, diğer ihracatlar toplamında 2022'de 12 milyar 325 milyon 871 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 2023'te 11 milyar 739 milyon 829 bin dolarlık dış satım yaptı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, AA muhabirine, deprem sonrası hızlı bir şekilde toparlanarak harekete geçtiklerini ve Gaziantep'in şu anda Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. ili konumunda olduğunu söyledi.

Ünverdi, "Depremin olduğu yıl hedefimiz 12 milyar dolardı ancak depremden dolayı bu olmadı ve aksadı. Bu sene yine hedefimiz 12 milyar dolar. Depremin etkisi hala devam ediyor fakat biz devlet millet el ele yaralarımızı beraber saracağız ve bu rakamları yukarı çıkaracağız. Afrika ülkeleri başta olmak üzere girmediğimiz ülkelere mal satma girişimlerimiz devam ediyor." dedi.

"Önceki yılın aynı dönemine göre artış var"

Adnan Ünverdi, Ocak-Haziran 2024 dönemi ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Çok daha fazlasını isterdik ama buna rağmen şu an Türkiye genelinde iyi bir pozisyonda ihracatımız devam ediyor. Bunun inşallah artarak devam etmesini de ümit ediyoruz. 180'i aşkın ülkeye ihracatımız gerçekleşiyor. Önümüzdeki dönem çok daha iyi rakamlara ulaşacağımızı ümit ediyorum. İlk sırada Irak pazarı ve sırasıyla ABD, Suudi Arabistan, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık olarak birçok ülkeye ihracatımız devam ediyor."

Irak pazarının kendileri için birinci pazar olduğunu vurgulayan Ünverdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle ilişkilerin ısınmaya başladığının altını çizdi.

Irak ile ikili işbirliklerini üst seviyeye çıkarmaya başladıklarını anlatan Ünverdi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Irak Ticaret Ataşesi geçenlerde bizi ziyaret etti ve 'ikili işbirliklerini daha üst seviyelere nasıl çıkarırız?' diye konuştuk. Sanayi Odası olarak 2025 yılı Mayıs ayının 7'si ve 9'unda Gaziantep'te gıda fuarını yapacağız. Bu ilk gıda fuarı olacak ve peşi sıra Irak'tan alıcı grupları buraya gelecek. Yalnızca Irak değil, Libya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden de alıcı grupların Gaziantep'e gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu da şirketlerimize fayda sağlar inşallah."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatçıları Eski Rakamlarına Dönmek İstiyor - Son Dakika

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