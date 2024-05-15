Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Cizre ve Silopi\'yi ziyaret etti

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri 3 günlük Mardin, Şırnak ve Irak programı kapsamında Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve Cizre Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım'ı ziyaret etti.

Güneydoğulu ihracatçıların Cizre ve Silopi'deki ziyaretleri sırasında, bölgenin istihdam artırıcı yatırımlara ihtiyaç duyduğu vurgulanırken, Kalkınma Yolu Projesinin bölge iş dünyasında büyük bir heyecan oluşturduğu dile getirildi. Türkiye'yi Basra Körfezine bağlayacak yeni İpek Yolu olarak değerlendirilen Kalkınma Yolu Projesi ile bölgenin cazibe merkezi olacağı ifade edildi.

"Kalkınma yolu projesi büyük bir şans"

Güneydoğulu ihracatçıları makamında kabul eden Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, nüfusu 164 bin olan Cizre'de fiili olarak 200 bin kişinin yaşadığını belirterek, ilçede istihdamı artırıcı yatırımlara ağırlık vermek istediklerini söyledi. Ana gündem maddelerinin aş, iş ve istihdam olduğunu ifade eden Kaymakam Nazlı Demir, "İlçemiz lojistik altyapısı anlamında çok güçlü. Her türlü yatırıma açık, ihtiyaç var. Önümüzdeki 10 yılda burası cazibe merkezi olacak. Stratejik bir noktadayız. Çok önemli bir ilçeyiz. 10 yıl sonra en az 500 bin nüfus ön görüyoruz. Huzur ve güven ortamı arttıkça bölgenin ekonomik potansiyeli de artıyor. Diğer taraftan Kalkınma Yolu Projesi bölgemiz ve ilçemiz için büyük bir şans. Yol Cizre'den geçiyor. Bu yol tamamlandığında sadece bölgemiz ve ülkemiz için değil tüm Ortadoğu için de can suyu olacak" dedi.

"Bölgenin gelişimi için her türlü desteği vermeye hazırız"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da, Kaymakam Nazlı Demir'e Cizre'deki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Nazlı Demir'e, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Kadooğlu, "Cizre, gerek tarihi geçmişi, gerekse de sahip olduğu ekonomik potansiyeli ile ülkemizin ve bölgemizin önemli bir ilçesi. İlçemizde son yıllarda çok büyük bir değişim ve gelişim gözleniyor. Bu memnuniyet verici gelişimin devam etmesi için bizler de elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"Silopi yakın gelecekte bölgenin yıldızı olacak"

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Güneydoğulu ihracatçıları kabulünde ilçenin ekonomik ve sosyal potansiyeli ile ilgili bilgiler verdi. Kaymakam Koç, "Silopi gelecekte bölgenin yıldızı olmaya adaydır" dedi.

İlçede seracılık, besi ve karma Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Kaymakam Cihat Koç, "Amacımız ilçede istihdamı artırıcı yatırımlarla insanlara yeni kapılar açmaktır" şeklinde konuştu.

Kalkınma Yolu Projesinin ilçenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Kaymakam Koç, ilçenin gelecekte gerek nüfus, gerekse de ekonomik gelişim anlamında çok hızlı bir ivme kaydedeceğini vurguladı.

"Habur, bölge ekonomisinin can damarıdır"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da, ziyaret sırasında Silopi Kaymakamı Cihat Koç'a Mardin ve Irak programı ile ilgili bilgi verdi. Geçmişte Habur Sınır Kapısında yaşanan sorunların önemli bölümünün çözüme kavuşturulduğunu belirten Başkan Kadooğlu, "Habur bölgemiz ekonomisi için çok önemli. Adeta can damarı. Habur Sınır Kapısında yaşanan sorunlar da ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Habur Sınır Kapısındaki sorunların çözümünde büyük katkısını gördüğümüz Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Kadooğlu ve Yönetim Kurulu Cizreli iş insanları ile buluştu

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Topumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri Cizre Sanayi ve Ticaret Odası'nı da ziyaret etti. Cizre STO Ömer Faruk Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Güneydoğulu ihracatçılar, karşılıklı işbirliği imkanları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Cizre Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, gerek ilçemiz gerekse de Gaziantep İpekyolu üzerinde bulunuyor. Gaziantep ile hem gönül bağlarımız hem de önemli ticari ilişkilerimiz var. Biz hızla gelişen bir ilçeyiz. Nakliye konusunda Türkiye'nin en büyük 4. Filosuna sahibiz" dedi. Başkan Celal Kadooğlu da, Cizre ile Gaziantep arasında yoğun ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, kadim ilçe Cizre'nin gelişimi ve kalkınması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. - GAZİANTEP