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Ekonomi

Güneydoğu Kariyer Fuarı Harran'da

Güneydoğu Kariyer Fuarı Harran\'da

Güneydoğu Kariyer Fuarı, 26-27 Aralık'ta Harran Üniversitesi'nde düzenlenecek. 150 firma katılacak.

20.12.2024 13:48
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yapılacak olan Güneydoğu Kariyer Fuarı 26-27 Aralık'ta Harran Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek fuarın tanıtımı, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde yapıldı.

Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Güneydoğu Kariyer Fuarı'nın kentteki bütün sektörler açısından önemli olduğunu söyledi.

Fuarda 150'ye yakın firma ve kuruluşun stant açacağını aktaran Vali Şıldak, program kapsamında kariyer söyleşisi, iş mülakatı simülasyonu ve atölyeler gibi etkinliklerin de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bölgede ve özellikle kentte gıda, tarım, hayvancılık ve sanayi alanında önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa, son dönemde her alanda olduğu gibi bu temel sektörlerde de kabuğunu kırıyor ve hak ettiği yere gelmek için önemli adımlar atıyor. Harran Üniversitesi ve diğer bölge üniversitelerimizin öğrenci ve mezunlarına yönelik olarak kariyer planlamaları ve ilgili sektörlerde istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmalar, bu etkinlik kapsamında daha da önem kazanacak ve bir fırsat oluşmuş olacak. Fuar kapsamında, özellikle bölge üniversitelerinde eğitim gören ya da mezun olan ayrıca mesleki ve teknik liselerimizden eğitim görmekte olan öğrencilerimiz için de iş imkanları ve staj imkanlarının ön plana çıkarılması hedefleniyor."

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, fuara 12 üniversitenin katılacağını belirterek, "Bu üniversiteler de burada gelip kendi öğrencileriyle beraber hem üniversitemizi hem şehrimizi tanıyacak. Birçok sanayici, iş insanı burada stant açacak." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy da Türkiye'nin en genç ve dinamik şehirlerinden olan Şanlıurfa'nın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Programa, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Numan Günay, Haliliye Belediye Başkan Vekili Mehmet Erol, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Ali Atlas ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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