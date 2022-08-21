Sınırdan Artvin'e geçerek alışveriş yapan Gürcüler, en fazla yağ ile şekere talep gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sınırdan Artvin'e geçerek alışveriş yapan Gürcüler, en fazla yağ ile şekere talep gösteriyor

21.08.2022 19:32

Gürcistan'dan Artvin'e geçerek alışveriş yapan Gürcüler, koli koli ayçiçek yağı ile şeker alıyor. Yaşanan yoğunluk hakkında konuşan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Bu yoğunluğun asıl sebebi; Gürcistan tarafının alım gücünün yükselmiş olması, bizim ürünlerimizin fiyatlarının onlara daha cazip gelmesi. Ağırlıklı olarak sıvı yağ ve toz şekere talep çok dikkat çekiyor. Karınca ticareti yapıyorlar" dedi.

Kemalpaşa ilçesi, alışveriş için günübirlik gelen Gürcülerin akınına uğruyor. Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek, sınıra en yakın yerleşim yeri Kemalpaşa'ya ulaşan Gürcüler, kendi ülkelerine göre çok daha ucuz olan gıda maddelerine ulaşabilmek için market önlerinde kuyruklar oluşturuyor. Daha çok zincir marketleri tercih eden Gürcüler, özellikle kolilerce sıvı yağ ile kilolarca şeker alıyor.

Sınırdan girip akın akın yağ alan Gürcülerin en fazla tercih ikinci ürün toz şeker oldu

'KARINCA TİCARETİ YAPIYORLAR'

Son yıllarda perakende satışların arttığını ve Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen çok sayıda kişinin Artvin'in Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ilçeleri ile Rize'nin Fındıklı ilçesinde alışveriş yaptığını belirten Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Bu yoğunluğun asıl sebebi; Gürcistan tarafının alım gücünün yükselmiş olması, bizim ürünlerimizin fiyatlarının onlara daha cazip gelmesi. Ağırlıklı olarak sıvı yağ ve toz şekere talep çok dikkat çekiyor. Karınca ticareti yapıyorlar. Bu ürünleri, özellikle zincir mağazalardan alarak, götürmekteler. Bizim tarafımızdan sevindirici olan yanı, ülkemizden alıyor olmaları. Bir ihracat gibi düşünebiliriz. Bu alışverişlerin yerel esnafa da yansımasını istiyoruz" dedi.

Sınırdan girip akın akın yağ alan Gürcülerin en fazla tercih ikinci ürün toz şeker oldu

"GÜRCİSTAN'DA DAHA PAHALIYA SATIYORLAR"

Sarp Sınır Kapısı'nda esnaflık yapan Emirhan Kavak da "Türk lirasının değer kaybetmesi ile beraber Gürcü vatandaşlar, buraya gelerek yağ ticaretine başladı. En yakın ilçemiz Kemalpaşa'ya gelerek, zincir marketlerden yağları boşaltmaya başladılar. 15 lari verip, karşılığında 100 TL para alıyorlar. Ürünlerde yarı yarıya fark olduğu için gelip buradan almayı tercih ediyorlar. Hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de Gürcistan'da satarak kar ediyorlar. Yağın yanında tüm market alışverişlerini de buradan yapıyorlar" diye konuştu.

Sınırdan girip akın akın yağ alan Gürcülerin en fazla tercih ikinci ürün toz şeker oldu

'TÜRKİYE'DEKİ ÜRÜNLERİ UCUZ BULUYORLAR'

Kemalpaşa'da taksici Kubilay Veziroğlu ise "Bu yoğunluğun sebebi; Gürcistan parasının değer kazanması. Türkiye'deki ürünleri, ucuz bularak, buradan alışveriş yapıyorlar. 100 lari bozdurdukları zaman Türkiye'de 600-650 TL'ye denk geliyor. Onlar için güzel bir miktar. Gelip bütün alışverişini yapıyorlar, çoğu da bu işin ticaretini yapıyor. Yağını, makarnasını, salçasını buradan alıp, Gürcistan'da satıyorlar. Çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle hafta sonları bu yoğunluk daha da artıyor. Burada da esnaf kazanıyor" dedi.

Sınırdan girip akın akın yağ alan Gürcülerin en fazla tercih ikinci ürün toz şeker oldu

Sarp Sınır Kapısı'nda kağıt toplayan Bayram Gökkaya da "Burada her gün en az 500 yağ kolisi topluyorum. Bir kişinin sadece 116 tane yağ getirdiğini saydım. Bu her gün böyle devam ediyor. 2 aydır yoğun bir şekilde yağ ticareti var. Burada zincir marketlerde yağ kalmıyor" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı Artvin'de tamamlandı Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı Artvin'de tamamlandı Artvin'de düzenlenen Motofest2022 sona erdi Artvin'de düzenlenen Motofest2022 sona erdi
Kaynak: DHA

Gürcistan, Türkiye, Artvin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sınırdan Artvin'e geçerek alışveriş yapan Gürcüler, en fazla yağ ile şekere talep gösteriyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:21 Chelsea, Leeds deplasmanında darmadağın oldu: 3-0
19:48 Fenerbahçe'den bomba Fatih Terim paylaşımı! "Nasıl ya? Bize Galatasaray şampiyon olur demişti"
19:39 Mardin'de 20 kişinin öldüğü korkunç kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklanarak cezaevine yollandı
19:32 Sınırdan Artvin'e geçerek alışveriş yapan Gürcüler, en fazla yağ ile şekere talep gösteriyor
18:24 Cengiz Ünder, Igor Tudor'un değişiklik kararını görünce sinir krizi geçirdi! Direkt soyunma odasına gitti
18:17 Bakan Soylu'dan Mardin'deki kazada 3. tır olduğu ve polislerin lastiklerine ateş ettiği iddiasına yalanlama
17:24 Mourinho'dan Galatasaray taraftarını üzecek sözler: Belotti, Roma'da oynamak istiyor
17:20 İYİ Parti'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında ilk yorum: Sahada en çok duyduğumuz isim
16:58 Muharrem İnce: Bizi bu iktidardan Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu kurtaracak?
16:33 Emre Belözoğlu: Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanan kadrosu, cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 20:31:31. #1.13#
SON DAKİKA: Sınırdan Artvin'e geçerek alışveriş yapan Gürcüler, en fazla yağ ile şekere talep gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement