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MMO Samsun Şubesi Başkanı: Özlük hakları iyileştirilmeli - Son Dakika
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MMO Samsun Şubesi Başkanı: Özlük hakları iyileştirilmeli

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi'nin düzenlediği '69. Onur Gecesi'nde konuşan Başkan Kadir Gürkan, özel sektör ve kamuda çalışan üyelerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Gecede, makine ve endüstri mühendisi üyelerin 15-65 yılını doldurmuş olanları onurlandırıldı. Ayrıca, Atakum Belediyesi asansör kontrolünü MMO'ya emanet etti.

MMO Samsun Şubesi Başkanı: Özlük hakları iyileştirilmeli
25.12.2023 - 17:20,
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Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi'nin '69. Onur Gecesi'nde konuşan Başkan Kadir Gürkan, "Özel sektör ve kamuda çalışmakta olan üyelerimizin özlük hakları konusunda iyileştirme yapılmalı" dedi.

MMO Samsun Şubesi'nin düzenlediği 69. Yıl Kokteyl ve Onur Gecesi'nde meslek yaşamlarında 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 ve 65. yılını dolduran makine ve endüstri mühendisi üyelerini onurlandırıldı.

Onur Gecesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'ndaki Onur Gecesi'ne Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Kurgan, OMÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Yapıcı, Samsun Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Keleş, TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Veli Kebapçı, Samsun Akademik Odalar Birliği Dönem Koordinatörü Dilaver Öğütçü, üyeler ve aileleri katıldı.

Onur Gecesi'nde bir konuşma yapan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat illerini kapsayan şubelerinin bugün itibarıyla 3 bin 112 üye, 468 öğrenci üye olmak üzere toplamda 3 bin 580 üyeye ulaştığını belirterek, "MMO Samsun Şubesi, 20'si makine mühendisi olmak üzere 24 personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

"Hayatın her aşamasındayız"

MMO üyelerinin, günlük hayatın her aşamasında hemen hemen her sektörde mesleki bilgi ve becerilerini toplumsal fayda için kullanmaya çaba gösterdiklerini ifade eden Kadir Gürkan, "Serbest ya da ücretli olarak özel sektör ve kamuda çalışmakta olan üyelerimizin özlük hakları konusunda iyileştirme gerekmektedir. Bu iyileştirme çalışmalarının meslek odalarının da içerisinde bulunacağı bir yapıyla yapılması demokratikleşen, sanayileşen bir Türkiye için yerinde olacaktır" diye konuştu.

"Rusya- Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'yi işgali sona ermeli"

Gürkan, "Devam etmekte olan Rusya Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazzeyi İşgal Girişimi başta çocuklar olmak üzere masum insanların hayatlarını kaybetmelerine, kan ve gözyaşının dökülmesine sebebiyet vermektedir. Kötünün ve güçlünün egemen olduğu günümüz dünyasında biran önce saldırıların sona ermesi, bölgede barışın tesis edilmesi en büyük temennimizdir" şeklinde konuştu.

Atakum'un asansör kontrolü MMO'ya emanet

Katıldığı Onur Gecesi'nde bir konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise makine ve endüstri mühendisliklerinin önemini vurgulayarak, "Atakum ilçemizin asansör periyodik kontrollerini de kurumsal kimliğini tamamlamış, ciddi ve titiz çalışan MMO Samsun Şubemize emanet ettik. Bugün burada plaket alacak olan üyeleri tebrik ediyorum ve herkesin yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Bozal, MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Ünsal Kıran, OMÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Yapıcı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Kurgan, Samsun Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Keleş, TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Veli Kebapçı, Samsun Akademik Odalar Birliği Dönem Koordinatörü Dilaver Öğütçü ve MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, plaket takdiminde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Cemil Deveci, Samsun, Etkinlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MMO Samsun Şubesi Başkanı: Özlük hakları iyileştirilmeli - Son Dakika


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