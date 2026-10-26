Gürün'de Ayvaniye elması hasadı sürüyor, ürün aylarca bozulmadan kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gürün'de Ayvaniye elması hasadı sürüyor, ürün aylarca bozulmadan kalıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gürün\'de Ayvaniye elması hasadı sürüyor, ürün aylarca bozulmadan kalıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde tescilli Ayvaniye elmasında hasat sürüyor. Kabuğundaki doğal yağ sayesinde aylarca bozulmadan tüketilebilen elma için üretici Halit Yiğittürk, kendine has tat ve kokusu olduğunu ve Gürün dışında yetişmediğini söylüyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinin tescilli lezzetlerinden biri olan dayanıklılığı ile meşhur Ayvaniye elmasında hasat devam ediyor.

Gürün ilçesinde dalında olgunlaştıktan sonra aylarca tazeliğini koruyan ve toplandıktan sonra da aylarca bozulmadan tüketilebilen Ayvaniye elmasında hasat devam ediyor.

Kabuğunun doğal yağ özelliği sayesinde diğer elmalara göre daha uzun süre bozulmadan tüketilebilen elma, lezzeti ve görüntüsü ile de dikkat çekiyor.

20 yıldır elma üreticiliği yapan Halit Yiğittürk, Ayvaniye elmasının kendine has tat ve kokusu olduğunu söyleyerek "Ayvaniye elmasını diğer elmalardan ayıran en büyük özelliği raf ömrünün uzun olması. Tat ve koku olarak kendine has bir lezzeti vardır. Lezzetini ve kızarıklığını gece ve gündüz yaşanan sıcaklık farkından alıyor. Gürün ilçesinden başka bir yerde yetişmiyor" dedi.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelGürünSivasYaşamtatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Sedat Peker’le fotoğrafı gündem olmuştu Üşümezsoy’dan dikkat çeken sözler Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
10:28
Bolu Belediyesi’ne operasyon Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:48:09. #7.13#
SON DAKİKA: Gürün'de Ayvaniye elması hasadı sürüyor, ürün aylarca bozulmadan kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei