"Habermetre 17 - 23 Ekim 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

"24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" sahiplerini buldu

Türk tiyatrosunun sembol ismi Afife Jale anısına düzenlenen 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Pandemi sebebiyle 2 yıl aradan sonra yeniden düzenlenmeye başlayan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde toplam 16 dalda ödül verildi. "Yapı Kredi Özel Ödülü"ne layık görülen Zihni Göktay, "57 yıllık bir tiyatro sanatçısı olarak bana bu ödülü layık gören jüriye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Pembe Top, Pınar Deniz'in elinden havalandı

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, dokuzuncu kez sahaya indi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü'nün meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için hayata geçirdiği "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Pınar Deniz, 21 Ekim'deki Anadolu Efes - Alba Berlin karşılaşmasını Pembe Top ile yaptığı hava atışıyla başlattı. Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor ve meme kanseri her 8 kadından birini etkiliyor. Meme kanseri, Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak biliniyor.

Sabancı Vakfı'nın 'Ekim Zamanı' Buluşması Gerçekleştirildi

Sabancı Vakfı, 16 yıldır devam eden Hibe Programları kapsamında düzenlediği "Ekim Zamanı" etkinliğinde desteklediği sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olduğu ve herkesin sesinin eşit çıktığı bir toplum hayaliyle 16 yılda 218 projeye 56 milyon TL'den fazla destekte bulunduk." dedi.

CarrefourSA ilk kez sürdürülebilirlik karnesini açıkladı

CarrefourSA, "Doğrusu CarrefourSA'da" söylemi çatısı altında "Yaşam İçin Doğrusu" adına yaptığı çalışmaları ortaya koyduğu ilk "Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayınladı. Rapora göre CarrefourSA, 2020-2021 yıllarında 1 tona yakın gıda atığını kurtarırken, sıfır atık belgesi sahibi mağaza sayısını 69'dan 180'e yükseltti. "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nı dikkate alarak kendi sürdürülebilirlik yaklaşımlarını geliştirdiklerini belirten CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, bu yaklaşımı iş yapış modellerinin temel unsurlarından biri haline getirdiklerini söyledi.

Togg ve Trendyol kesintisiz kullanıcı deneyimi için niyet mektubu imzaladı

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak ortak çözümler geliştirmek üzere iş ortaklığı niyet mektubu imzaladı. Togg ve Trendyol, üç aşamalı olarak hayata geçecek iş birliği kapsamında, kullanıcılar için oluşturulan hizmetleri karşılıklı olarak entegre edecek. İki şirket, entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kuracak.

Enerjisa Üretim, 70 milyon dolar yatırımla Erciyes RES´i devreye alarak rüzgarda 277 megavata ulaştı

Gelecek 5 yılda rüzgar ve güneş enerjisinde kurulu gücünü 5 bin megavata yükseltmeyi hedefleyen Enerjiisa Üretim'in bu vizyon kapsamındaki ilk yatırımı olan 65 megavat kapasiteli Erciyes Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) 70 milyon dolar yatırımla devreye alındı. Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON iştiraki Enerjisa Üretim'in toplam kurulu gücü Erciyes RES'in devreye alınmasıyla 3 bin 672 megavata, rüzgar enerjisindeki kurulu gücü ise 277 megavata ulaştı.

Sinemalarda Paribu Cineverse Dönemi Başlıyor

Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu, kültür sanat alanındaki desteklerine bir yenisini daha ekledi. Paribu, Türkiye'nin en büyük ve en nitelikli sinema zincirini çatısı altından barındıran CGV Mars Cinema Group ile işbirliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda CGV Mars Cinema Group'un 30 şehirdeki 778 salonu "Paribu Cineverse" adıyla hizmet verecek.

Dünya gıda sektörüne yön veren SIAL Paris 2022 Fuarı'nda Türk markaları gövde gösterisi yaptı

Bu yıl 119 ülkeden 7.200 katılımcının yer aldığı dünya gıda sektörünün buluşma noktası SIAL Paris 2022 Uluslararası Gıda Fuarı'na, 387 firmasıyla katılan Türkiye damga vurdu. 15-19 Ekim 2022 tarihlerinde, Arnas Agro, Dardanel, FİSKOBİRLİK, Lezita, Orkide, Pınar, Selva Gıda ve Yayla Agro Gıda gibi devlerin de ürünlerini sergilediği fuarda, Türk lezzetleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.