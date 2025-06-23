HAK-İŞ'ten Kamu Sözleşmesi Talebi - Son Dakika
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Ekonomi

HAK-İŞ'ten Kamu Sözleşmesi Talebi

HAK-İŞ\'ten Kamu Sözleşmesi Talebi
23.06.2025 11:43
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HAK-İŞ, Kamu Toplu İş Sözleşmesi'nin bir an önce imzalanmasını istedi ve uluslararası saldırıları kınadı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesinde Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolünün bir an evvel sonuçlanması ve imzalanmasını talep etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Konfederasyonun 50. Yıl etkinlikleri çerçevesinde Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü süreci, terörsüz Türkiye hedefi, Filistin ve İran'a yönelik saldırıların kınanması hususlarını değerlendirmek üzere 20-22 Haziran tarihleri arasında Van'da toplandı. Yapılan toplantının ardından HAK-İŞ tarafından toplantının sonuç bildirgesi yayımlandı.

"Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü süreci tamamlanmalı"

Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü sürecine dair gelinen aşamanın kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "İşçi konfederasyonları tarafından sunulan teklifte, ağır geçim şartlarına karşı mevcut hakların güçlendirilmesi ve yeni sosyal hakların tanınması talep edilmiştir. Ancak aradan geçen süre zarfında TÜHİS tarafından yapılan teklif, kamu işçilerinin beklentilerini karşılamaktan uzak kalmış; hayal kırıklığı oluşturmuştur. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu; insan onuruna yaraşır çalışma şartlarının sağlanması, gelir adaletinin güçlendirilmesi ve yaklaşık 600 bin kamu işçisinin alın terinin karşılığını alabilmesi için toplu sözleşme sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede, HAK-İŞ Başkanlar Kurulu 2025 yılı Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün çalışanların beklentilerini ve taleplerini karşılayacak şekilde ivedilikle sonuçlandırılmasını ve imzalanmasını talep etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

" İsrail'in saldırıları uluslararası hukukun açık ve ağır bir şekilde ihlalidir"

İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıları en sert şekilde kınandığı da ifade edilerek, "Bu saldırılar sadece iki ülke arasında değil, tüm bölge üzerinde büyük bir istikrarsızlık tehdidi oluşturmakta; Ortadoğu'da barış umutlarını tehlikeye atmaktadır. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı saldırıların ve soykırımların hemen ardından İran'a yönelik gerçekleştirilen bu yeni saldırılar, uluslararası hukukun açık ve ağır bir şekilde ihlalidir. Nitekim bu saldırıların ardından ABD İran'a yönelik ağır bir saldırı gerçekleştirmiş ve üç nükleer santrali vurduğunu açıklamıştır. Bölgedeki krizi derinleştirme amacına hizmet eden bu saldırıları kınıyoruz" değerlendirilmesine yer verildi.

"Hane-i Karger başta olmak üzere İran işçi sınıfının ve sendikal hareketinin yanındayız"

HAK-İŞ'in, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin gelişmesi için yapıcı olmaya ve olumlu katkı vermeye devam edeceği de vurgulanarak, "HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, dayanışma ruhumuzla Hane-i Karger başta olmak üzere İran işçi sınıfının ve sendikal hareketinin yanında olduğumuzu ifade ediyor, İran halkıyla dayanışma duygularımızı yineliyoruz. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, Suriye'nin başkenti Şam'daki kiliseye düzenlenen saldırıyı kınıyor, bölgemizde oluşturulmak istenilen istikrarsızlık ortamına Suriye'nin de çekilmek istendiğini görüyoruz. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği için bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma yolundaki mücadelesini destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

HAK-İŞ'in, terörün her türlüsüne karşı net bir tutum sergilediği kaydedilen açıklamada, bu çerçevede Terörsüz Türkiye yolunda atılacak her adımı desteklediklerini ve terörden arınmış, güvenli ve güçlü bir Türkiye için mücadelelerini kararlılıkla sürdürecekleri açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HAK-İŞ'ten Kamu Sözleşmesi Talebi - Son Dakika

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