İstanbul'daki hallerde patates ve soğan bolluğu - Son Dakika
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İstanbul'daki hallerde patates ve soğan bolluğu

20.10.2022 12:05

İstanbul'daki hallerde patates ve soğan bolluğu İstanbul'a kamyon kamyon patates, soğan geliyor Geçen ay 12 liraya ulaşan patatesin kilosu 7 liraya geriledi Hal esnafı: "Patates ve soğanda bolluğun süreceğini düşünüyoruz" Kışlık hasadı devam eden patatesler İstanbul'a ulaştırılıyor.

İstanbul'daki hallerde patates ve soğan bolluğu

İstanbul'a kamyon kamyon patates, soğan geliyor

Geçen ay 12 liraya ulaşan patatesin kilosu 7 liraya geriledi

Hal esnafı: "Patates ve soğanda bolluğun süreceğini düşünüyoruz"

İSTANBUL - Kışlık hasadı devam eden patatesler İstanbul'a ulaştırılıyor. Afyon, Nevşehir, Niğde gibi şehirlerden gelen patatesler halde bolluk oluşturdu. Geçen ay fiyatları 12 liraya kadar çıkan patatesin fiyatı 7 liraya kadar düştü. Soğan ise 6 liradan satılıyor.

Kışlık hasadı devam eden patates ve soğan bollaştı. Patates ve soğanın İstanbul'daki çeşitli bölgelerinde bulunan hallere sevkiyatları sürüyor. Her bir hale ortalama 10 kamyon patates geliyor. Patatesler Afyon, Sivas, Nevşehir, Niğde gibi şehirlerden İstanbul'a ulaştırılıyor. Soğanlar ise Adana, Antalya, Ankara ve Amasya gibi şehirlerden geliyor. Geçen ay fiyatları 12 liraya kadar ulaşan patatesin fiyatı 7 liraya kadar geriledi. Soğan fiyatları ise 6 liradan başlıyor. Yenibosna Çobançeşme'deki hal esnafı patatesin bollaşmasıyla fiyatların gerilediğini söyledi. Esnaflar, patates ve soğanın bu sene bol olmaya devam edeceğini söyledi.

"Sevkiyatlarımız sıkıntısız bir şekilde sürüyor"

Hal esnafı Abdullah Dalcı, bu sene mahsüllerin bol olduğunu söyleyerek, "Herhangi bir sıkıntı yok. Halde patates 7-8 lira, soğan da 6-7 liradan satılıyor. Afyon, Nevşehir, Niğde gibi şehirlerden geliyor. Soğanda Amasya, Ankara gibi şehirlerden geliyor. Sevkiyatlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Halimize günde 7-8 kamyon patates geliyor. 4-5 kamyonda soğan sevkiyatı oluyor. Bu sene patateste aşırı derecede bol, soğanda patates kadar bol olmasa da rakamlar yüksek. Patates geçen ay 10-12 lira civarındaydı" dedi.

"Günde ortalama 10 kamyon patates hale geliyor"

Bir diğer hal esnafı Cihan Sivritepe, patatesin bu sene bol ve bereketli olduğunu belirterek, "Sevkiyatlarımız sürüyor. Patates fiyatları da düştü. Hale günde 10-15 kamyon gelebiliyor. Patates fiyatları geçen hafta 10 liraydı şu anda 7-8 liraya kadar geriledi. Soğanda 6-7 liradan satılıyor. Fiyatların düşmesi bolluğa dayanıyor. Patateslerimiz Nevşehir, Sivas, Kayseri, Tokat gibi şehirlerden geliyor. Soğanda Adana ve Antalya taraflarından geliyor. Bu bolluğun devam edeceğini düşünüyorum, bu sene çok bereketli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Nevşehir, İstanbul, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'daki hallerde patates ve soğan bolluğu - Son Dakika

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