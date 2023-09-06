Halka arzda hisse alanlar dikkat! \'Satış dalgası\' ihtimalini gözden kaçırmayın

Milyonlarca kişinin katıldığı halka arzlardan hisse alanlar dikkat! Borsaya yatırım yapanları ilgilendiren uyarı geldi. ebebek halka arzına yaklaşık 4 milyon yatırımcı katılmıştı. İlk 8 ayda halka arza katılan yatırımcı sayısı ise 41 milyonu aştı. Milyonlarca kişinin halka arza katılarak giriş yaptığı yatırımcılara uzmanlardan uyarı geldi.

HALKA ARZLARA BÜYÜK KATILIM

Borsa İstanbul, son dönemde yaşanan fiyat hareketleriyle gözde yatırım araçlarından birisi oldu. Halka arz hisselerinde görülen yüksek artış ise dikkat çekti.

ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ (ÜNLÜ & Co) liderliğinde gerçekleştirilen ebebek halka arzına yaklaşık 4 milyon yatırımcı katılmıştı. Toplam talep ise 7,7 kat olmuştu. Ebebek şirketinin halka arzı, toplamda 40 milyon TL nominal değerli payların satışıyla sonuçlanmıştı. Toplam halka arz büyüklüğü 1.8 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Milliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar, halka arz hissesi alanlara uyarılarda bulundu. Baydar; "Bu yükseliş furyasında para girişi olduğu sürece halka arz hisselerinde başarılı performans gösterme ihtimali de artıyor. Ancak zirveler denendikten sonra yüksek faizlerle birlikte borsada bir satış dalgası oluşma ihtimali artacağı için halka arzların ondan sonraki seyrine dikkat etmekte fayda var." sözlerini kullandı.

8 AYDA 32 ŞİRKET HALKA ARZ OLDU

Borsa her geçen gün yatırımcı çekmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde artan halka arzlarla borsaya yatırımcı yağmuru başladı. İlk 8 ayda halka arza katılan yatırımcı sayısı 41 milyonu aştı.

Borsaya ilgi artarak devam ediyor. Son dönemde artan halka arzlarla borsada işlem yapan yatırımcı sayısı ciddi ölçüde arttı. Merkezi kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre yılın ilk 8 ayında 32 şirket halka arz olurken 41 milyon 737 bin 120 yatırımcı sayısına ulaşıldı. Halka arzlardan 42,86 milyar lira toplandı.

Son 1 yılda bakiyeli hesap sayısı 31 Ağustos itibariyle 12 milyon 378 bin 957'ye ulaştı. Son bir yıllık değişim yüzde 78,9 oldu. 31 Ağustos 2022 tarihinde 6 milyon 916 bin 252 bakiyeli hesap borsada yer alıyordu.

EBEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, ebebek halka arzı kapsamında 24 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 16 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli payların satışı sonucunda toplam halka arz büyüklüğü 1.860 milyon TL olarak gerçekleşti. 46,50 TL fiyattan talep toplayan ebebek halka arzına 3 milyon 917 bin 194 yatırımcıdan, tahsisat tutarının 7,7 katı talep geldi. Halka arz sonrası ebebek'in halka açıklık oranı yüzde 25 oldu.

ÜNLÜ Menkul Değerler liderliğinde 29, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde 46,50 TL'den halka arz edilen ebebek hisselerinin yüzde 48'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'i şirket çalışanlarına, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.