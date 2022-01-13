Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bakım bedeli üzerinden 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtarak, abonelerden tahsil edileceğini açıkladı.

SAYIŞTAY EKSİKLİK TESPİT ETTİ

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığının inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen "bakım bedeli" üzerinden alınan KDV'nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

PARALAR BAKANLIĞA AKTARILACAK

Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara "insani su hakkı" kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Bu sebeplerle bahse konu KDV'lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılacaktır." denildi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konu hakkında bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. İSKİ'nin duyurusundaki hususların gerçeği yansıtılmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İSKİ'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden 13.01.2022 tarihinde yapılan "Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama" duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri mükellefler arasında ayrım yapılmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında, İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğüne (İSKİ) özgü bir uygulama bulunmamaktadır. "