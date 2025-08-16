Hayat Hastanesi Kosova'da İrtibat Ofisi Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hayat Hastanesi Kosova'da İrtibat Ofisi Açtı

Hayat Hastanesi Kosova\'da İrtibat Ofisi Açtı
16.08.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Hayat Hastanesi, Kosova'da irtibat ofisi açarak sağlık turizmine yöneliyor.

Yaklaşık 50 yıldır Bursa'nın sağlıktaki markası olarak faaliyet gösteren Özel Hayat Hastanesi, sağlık turizminde atağa kalktı. Son dönemde Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarındaki çeşitli ülkelerden gelen hastalara da hizmet vermeye başlayan Hayat Hastanesi, sağlık turizmi çalışmaları kapsamında Kosova'nın başkenti Priştine'de bir irtibat ofisi açtı. Hayat Hastanesi, Kosova İrtibat Ofisi kanalıyla başta Kosova olmak üzere Balkan ülkelerindeki hastalara şifa dağıtacak.

Bünyesindeki iki hastanesi, iki tıp merkezi ve bir OSGB'si ile ulusal marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hayat Sağlık Grubu, sağlık turizminde de büyüyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyete geçecek üçüncü hastanesinin inşaatına başlayan, kalite çalışmaları kapsamında sağlık hizmetlerinde dünya standartlarını sağlayan kurumlara verilen Joint Commission International (JCI) belgesini almaya hak kazanan Özel Bursa Hayat Hastanesi, sağlık turizminde de Bursa'ya öncülük ediyor. Sağlık turizmi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Hayat Hastanesi, bu kapsamda Kosova'nın başkenti Priştine'de bir irtibat ofisi açtı.

Hayat Hastanesi heyeti irtibat ofisi açılış töreni öncesinde Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Bislimi'yi ziyaret etti. Hayat Hastanesi'ni Kosova'daki girişiminden dolayı tebrik eden Besimi, irtibat ofisini, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

İrtibat Ofisi'nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Seda Ulukaya'nın yanı sıra Hayat Hastanesi hekimleri ve yöneticileri, Kosova'daki kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Kosova vatandaşları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, irtibat ofisiyle, köklü tarihi bağları bulunan iki ülke arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirecek bir adım attıklarını kaydederek, "Kosova'da açtığımız bu irtibat ofisiyle, yalnızca sağlık hizmetlerimize erişimi kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk ve iş birliğine yeni bir boyut kazandıracağız" dedi.

Konuşmasında Hayat Sağlık Grubu'nun kuruluşundan bugüne sergilediği başarılı performansı katılımcılara aktaran Uzm. Dr. Özkul, şöyle konuştu;

"Bugün burada, bu başarılarımızı sınır ötesine taşımanın ilk adımını atmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Kosova ofisimiz; hasta bilgilendirme, sağlık danışmanlığı ve tedavi organizasyonu gibi alanlarda rehberlik sağlayacak; kardeşlerimize Türkiye'deki sağlık hizmetlerimize güvenle ulaşmanın en hızlı yolunu sunacak. Bu süreci mümkün kılan tüm paydaşlarımıza, Kosova'daki dostlarımıza, kıymetli meslektaşlarıma ve emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hayat Hastanesi olarak adımızda taşıdığımız gibi, her yerde ve her şartta hayata değer katmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, ofisimizin Kosova halkına, bölgemize ve sağlık camiasına hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Hayat Hastanesi Kosova İrtibat Ofisi, Gilan Devlet Hastanesi Gn. Md. Yrd. Dr. Hatice Recebi ve Kosova Arnavutluk Makedonya Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Gündüz'ün konuşmalarının ardından açıldı.

Açılış sonrası Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ve beraberindeki heyet, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Bislimi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Uzm. Dr. Fatih Özkul Hayat Hastanesi ve çalışmaları hakkında Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Bislimi'ye bilgiler aktardı.

Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Bislimi de Türkiye ile Kosova arasında kökleri tarihe dayalı kardeşlik bağları bulunduğunu belirtirken, Hayat Hastanesi Kosova İrtibat Ofisi'nin açılışı nedeniyle Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul'a tebriklerini iletti. - BURSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Priştine, Ekonomi, Hastane, Türkiye, Sağlık, Afrika, Kosova, Dünya, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayat Hastanesi Kosova'da İrtibat Ofisi Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:53:29. #7.12#
SON DAKİKA: Hayat Hastanesi Kosova'da İrtibat Ofisi Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.