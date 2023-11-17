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Haydarpaşa Limanı'nda Binlerce İthal Sıfır Araç Havadan Görüntülendi - Son Dakika

Haydarpaşa Limanı'nda Binlerce İthal Sıfır Araç Havadan Görüntülendi

İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı'na gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır aracın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluşturdu. Bu manzara Türkiye'de cari açığa sebep olan kalemlerden biri olarak yorumlandı. Piyasada fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları; ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor. Sıfır araçlar üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor. Binlerce aracın yer aldığı Haydarpaşa limanının havadan görüntülenmesi ilginç manzaralar oluşturdu. Görüntülerde araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam edildiği görülüyor. Öte yandan ortaya çıkan bu manzara Türkiye ekonomisinde cari açığı hazırlayan sebeplerden biri olarak yorumlandı.

Haydarpaşa Limanı\'nda Binlerce İthal Sıfır Araç Havadan Görüntülendi
17.11.2023 11:18  - Güncelleme: 11:19

İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı'na gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır aracın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluşturdu. Bu manzara Türkiye'de cari açığa sebep olan kalemlerden biri olarak yorumlandı.

Piyasada fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları; ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor. Sıfır araçlar üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor. Burada marka ve modellerine göre park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor. Binlerce aracın yer aldığı Haydarpaşa limanının havadan görüntülenmesi ilginç manzaralar oluşturdu. Görüntülerde araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam edildiği görülüyor. Öte yandan ortaya çıkan bu manzara Türkiye ekonomisinde cari açığı hazırlayan sebeplerden biri olarak yorumlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haydarpaşa, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haydarpaşa Limanı'nda Binlerce İthal Sıfır Araç Havadan Görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haydarpaşa Limanı'nda Binlerce İthal Sıfır Araç Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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