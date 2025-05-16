Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından Bakanlık harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Mayıs Salı günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak. Aynı gün 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
ABD'nin gümrük tarifelerinin etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Üretici fiyatlarında Ekim 2023'ten bu yana ilk kez aylık bazda düşüş görüldü ve yıllık üretici enflasyonu Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Açıklanan verilerin ardından gram altın fiyatları 4 bin liranın altına indi. Şu sıralar serbest piyasada gram altın 3964,0 liradan işlem görüyor.
Altın tahvili, bireylerin fiziki altınlarını finansal sisteme kazandırmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan, devlet güvenceli ve faiz getirili bir yatırım aracıdır. Bu tahviller, yatırımcılara hem altının değer artışından yararlanma hem de belirli aralıklarla faiz geliri elde etme imkânı sunar.
Yatırımcılar, sahip oldukları fiziki altını Ziraat Bankası gibi yetkili bankalara teslim ederler. Teslim edilen altın karşılığında Hazine tarafından çıkarılan altın tahvili yatırımcıya verilir. Bu tahviller genellikle 2 yıl vadeli olup, 6 ayda bir sabit faiz ödemesi yapılır. Vade sonunda yatırımcı dilerse altınını geri alabilir, dilerse nakit olarak tahsil edebilir.
Altın tahvili; altınını saklamak yerine gelir elde etmek isteyen bireyler, riskten kaçınan yatırımcılar ve uzun vadeli plan yapan tasarruf sahipleri için ideal bir üründür.
Altına dayalı kira sertifikası, bireylerin ellerindeki fiziki altınları bankalara teslim ederek karşılığında devlet güvencesiyle altına endeksli getiri elde ettikleri bir yatırım modelidir. Bu modelde, yatırımcı Hazine'ye altın borç verir gibi olur, Hazine de bu altını kullanma karşılığında yatırımcıya belirli aralıklarla kira ödemesi yapar.
Yatırımcı, 14 ve 22 ayar ziynet altınlarını belirli bankalara teslim eder.
Karşılığında kendisine kira sertifikası verilir.
Bu sertifika genellikle 2 yıl vadelidir ve 6 ayda bir kira getirisi ödenir.
Vade sonunda yatırımcı fiziki altınını geri alabilir veya nakit olarak tahsil edebilir.
Altına dayalı kira sertifikası, özellikle faize duyarlı yatırımcılar, tasarruflarını altınla değerlendirmek isteyenler ve güvenli yatırım arayan bireyler için cazip bir seçenektir.
Son Dakika › Ekonomi › Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından Bakanlık harekete geçti - Son Dakika
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