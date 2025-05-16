Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından Bakanlık harekete geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından Bakanlık harekete geçti

Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından Bakanlık harekete geçti

Altın fiyatlarında ardı ardına yaşanan düşüşlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Bakanlık, 20 Mayıs'ta 1 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirme kararı aldı.

16.05.2025 12:03
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Mayıs Salı günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak. Aynı gün 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ HAFTASI

ABD'nin gümrük tarifelerinin etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Üretici fiyatlarında Ekim 2023'ten bu yana ilk kez aylık bazda düşüş görüldü ve yıllık üretici enflasyonu Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Açıklanan verilerin ardından gram altın fiyatları 4 bin liranın altına indi. Şu sıralar serbest piyasada gram altın 3964,0 liradan işlem görüyor.

ALTIN TAHVİLİ NEDİR?

Altın tahvili, bireylerin fiziki altınlarını finansal sisteme kazandırmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan, devlet güvenceli ve faiz getirili bir yatırım aracıdır. Bu tahviller, yatırımcılara hem altının değer artışından yararlanma hem de belirli aralıklarla faiz geliri elde etme imkânı sunar.

NASIL ÇALIŞIR?

Yatırımcılar, sahip oldukları fiziki altını Ziraat Bankası gibi yetkili bankalara teslim ederler. Teslim edilen altın karşılığında Hazine tarafından çıkarılan altın tahvili yatırımcıya verilir. Bu tahviller genellikle 2 yıl vadeli olup, 6 ayda bir sabit faiz ödemesi yapılır. Vade sonunda yatırımcı dilerse altınını geri alabilir, dilerse nakit olarak tahsil edebilir.

NEDEN TERCİH EDİLİR?

  • Devlet güvencelidir, dolayısıyla güvenli bir yatırım aracıdır.
  • Altının değerini korurken, ek faiz getirisi sağlar.
  • Vade sonunda fiziki altın olarak geri alma seçeneği mevcuttur.
  • Yastık altı altının ekonomiye kazandırılması teşvik edilir.

KİMLER İÇİN UYGUN?

Altın tahvili; altınını saklamak yerine gelir elde etmek isteyen bireyler, riskten kaçınan yatırımcılar ve uzun vadeli plan yapan tasarruf sahipleri için ideal bir üründür.

ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

Altına dayalı kira sertifikası, bireylerin ellerindeki fiziki altınları bankalara teslim ederek karşılığında devlet güvencesiyle altına endeksli getiri elde ettikleri bir yatırım modelidir. Bu modelde, yatırımcı Hazine'ye altın borç verir gibi olur, Hazine de bu altını kullanma karşılığında yatırımcıya belirli aralıklarla kira ödemesi yapar.

NASIL İŞLER?

Yatırımcı, 14 ve 22 ayar ziynet altınlarını belirli bankalara teslim eder.

Karşılığında kendisine kira sertifikası verilir.

Bu sertifika genellikle 2 yıl vadelidir ve 6 ayda bir kira getirisi ödenir.

Vade sonunda yatırımcı fiziki altınını geri alabilir veya nakit olarak tahsil edebilir.

AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Faizsizdir: Katılım bankacılığı esaslarına uygundur.
  • Devlet güvencesindedir: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilir.
  • Gelir sağlar: Altının değerine ek olarak kira getirisi elde edilir.
  • Vergiden muaftır: Gelir vergisi stopajı uygulanmaz.
  • Fiziki altın geri alınabilir: Vade sonunda isteğe bağlıdır.

KİMLERE UYGUN?

Altına dayalı kira sertifikası, özellikle faize duyarlı yatırımcılar, tasarruflarını altınla değerlendirmek isteyenler ve güvenli yatırım arayan bireyler için cazip bir seçenektir.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından Bakanlık harekete geçti - Son Dakika

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