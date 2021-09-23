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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Tokat'ta "İş Dünyası Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Tokat'ta "İş Dünyası Buluşması"nda konuştu Açıklaması

23.09.2021 14:30
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Tokat'ta

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Türkiye, gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerek iş dünyamızın elini, gövdesini, gönlünü, yüreğini taşın altına koyarak her türlü zorluğa rağmen ortaya koyduğu performansla ayakta durmakla kalmayacak, koşarak hedefine ulaşacak.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Türkiye, gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerek iş dünyamızın elini, gövdesini, gönlünü, yüreğini taşın altına koyarak her türlü zorluğa rağmen ortaya koyduğu performansla ayakta durmakla kalmayacak, koşarak hedefine ulaşacak." dedi.

Nebati, Tokat'ta bir otelde düzenlenen "Tokat İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Tokat'ta 18 yılda eğitime yaklaşık 460 milyon lira harcandığını söyledi.

???????Kentte 2002 yılında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 5 yurt varken, bugün bu sayının 16'ya yükseldiğini belirten Nebati, "Bu yurtlar toplam 9 bin 894 öğrenci kapasitesine sahiptir. Tokat'taki öğrencilerimiz için 564 milyon lira kredi ve burs sağlandı. 2002 yılında aylık 11 lira olan karşılıksız beslenme yardımı, 420 liraya çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Nebati, illerde yaptıkları toplantılarda müthiş enerji gördüklerini dile getirerek, "Dışarıdan görünen, özellikle sosyal medya üzerinden uluslararası desteklerle oluşturulmaya çalışılan olumsuz havaya, manipülasyonlara, spekülasyonlara rağmen Anadolu farklı, iş konuşuyor. Gittiğimiz her ilde, toplantıda aynı şeyi hissediyoruz. Salondakiler, oluşturulmaya çalışılan havayı savunanlara, 'Siz nerede yaşıyorsunuz?' diye soruyor. Sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan olumsuz, 'öldük, bittik' gibi ifadeler bu ülkenin kalkınmışlık ve büyüme yolunda birlik ve beraberliğimize ufacık da olsa negatif yük yüklemez. Tersine bu tür operasyonlar, bilerek veya bilmeyerek yapılan operasyonlar bizi kamçılıyor." diye konuştu.

21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağını vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:

"Bu yüzyılı bizden alacak güç yok Allah'ın izniyle. Bizlerin önderliğinde bu coğrafyanın yeniden şahlanışa kalktığı, ayağa kalktığı yüzyıl olacak. Türkiye, gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerek iş dünyamızın elini, gövdesini, gönlünü, yüreğini taşın altına koyarak her türlü zorluğa rağmen ortaya koyduğu performansla ayakta durmakla kalmayacak, koşarak hedefine ulaşacak. 2023 sonrasında bu ülkenin sıçrayarak, ulaşamayacakları şekilde büyümesini göreceğiz. 2053 hedefimiz, bizim hedefimiz, çocuklarımızın hedefi. 2071, bu hedef de Türkiye'nin hedefi. 21. yüzyılda bu 3 hedefe Türkiye ulaşarak birçok kanaati, birçok projeyi, birçok planı bozacaktır. Bundan eminim, iş dünyası da emin."

Nebati, dünya genelinde 2020 yılından bu yana Kovid-19 salgınının yaşandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"1999-2002 yıllarında sadece yüzde 0,9 ortalama büyüme kaydeden ülkemiz, 2003 yılından bu yana ortalama yüzde 5,1 oranında büyümüştür. Dünya 3,2 büyürken, ülkemiz 5,1'lik büyümeyi gerçekleştirmiştir. Böylece satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünya sıralamasında 17. sıradan 11. sıraya çıkardık. Küresel ekonomide geçen yıl ciddi şekilde daralma oldu. En devasa problem, topsuz tüfeksiz canları alan, ekonomileri kilitleyen, sağlık sistemlerini çökerten, tedavileri zorlaştıran bu salgındır. Buna rağmen Türkiye, dünyadaki olumsuzluklara karşın Çin ile G20 ülkeleri içinde pozitif olarak büyüyen ender ülkelerden bir tanesi."

Toplantıya, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile iş insanları katıldı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Tokat'ta İş Dünyası Buluşması nda konuştu Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Tokat'ta İş Dünyası Buluşması nda konuştu Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Tokat'ta İş Dünyası Buluşması nda konuştu Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Tokat'ta İş Dünyası Buluşması nda konuştu Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Tokat'ta İş Dünyası Buluşması nda konuştu Açıklaması

İş Dünyası, Türkiye, Maliye, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Tokat'ta 'İş Dünyası Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Tokat'ta "İş Dünyası Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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