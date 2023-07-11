Bakan Şimşek ve Hafize Gaye Erkan, Suudi Arabistan'da yatırımcılarla bir araya gelecek - Son Dakika
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Bakan Şimşek ve Hafize Gaye Erkan, Suudi Arabistan'da yatırımcılarla bir araya gelecek

11.07.2023 15:15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın Suudi Arabistan'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere seyahat edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da Bakan Şimşek'e eşlik edecek. Yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak olan ziyaretin ardından Şimşek, 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Yatırımcılarla görüşecek olan Şimşek'in yanında, Merkez Bankası'nın yeni müdürü Hafize Gaye Erkan da olacak.

YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELECEKLER

Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.

Bakan Şimşek ve Hafize Gaye Erkan, Suudi Arabistan'a gidiyor! Yatırımcılarla görüşecekler
Hafize Gaye Erkan

MALİYE BAKANI İLE GÖRÜŞECEKLER

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • idris ceniklioğlu: stres yapmayalım 10 yıla normale dönmeye başlayacak buna şükür ki düzeltmek için adım atıldı şurada 10 yıl sonra eski günlere dönmeye başlarız 15 yıl sonra da kurtulduk deriz Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • can ok: faiz sebep enflasyon sonuç dendi faizler düştü enflasyon düşmedi şimdide faizler yükselecek deniyor bu nasıl bir çelişki nasıl bir ekonomi modeli Cevap Yaz 29 8 Yayından Kaldır
  • uykucu yatağan: nereye yatıracaklar acaba insanların aklıyla alay ediyorsunuz mehmet şimşekmiş gaye bilmem neymiş olmadık meblayı sihirbaz mı yapacak Cevap Yaz 27 16 Yayından Kaldır
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Suudi Arabistan, Mehmet Şimşek, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek ve Hafize Gaye Erkan, Suudi Arabistan'da yatırımcılarla bir araya gelecek - Son Dakika


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