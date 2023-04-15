Bakan Nebati'den dikkat çeken açıklama: Gelin bir tur atın desek takla atarlar ama Togg'a önce biz bineceğiz - Son Dakika
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Bakan Nebati'den dikkat çeken açıklama: Gelin bir tur atın desek takla atarlar ama Togg'a önce biz bineceğiz

15.04.2023 17:40
Bakan Nebati'den dikkat çeken açıklama: Gelin bir tur atın desek takla atarlar ama Togg'a önce biz bineceğiz

Mersin'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg üzerinden muhalefete yüklendi. Nebati, "Togg'u beğenmiyorlardı ya. 'Togg'u gelin size verelim, binin, bir tur atın' desek var ya takla ata ata gelirler. Ama 10-20 takla da atsan önce vatandaşımızla beraber bizler bineceğiz. O Togg'un güzelliğini, keyfini biz süreceğiz, vatandaşımızla beraber." ifadelerini kullandı.

Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'deki programları kapsamında, Erdemli ilçesine Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gelip motosikletli grubun da yer aldığı konvoyla ilçe merkezine geçti. Daha sonra AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığı önünde seçim otobüsünden halka hitap eden Nebati, 21 yıldır ülkede taş üzerine taş koyduklarını anlattı.

"TÜRKİYE'NİN POTANSİYALİNİ BİLİYORUZ"

Yaptıkları yatırımlara eleştiride bulunanlara seslenen Bakan Nebati, "Biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Allah'ın izniyle 21. yüzyılda bu noktaya geldiysek, Doğu Akdeniz'de varsak, Karadeniz'de gazı çıkarıyorsak ve ayın 20'sinde ilk vanayı açıyorsak bilin ki bu Türkiye'nin potansiyelini bilmek demektir. Bu Türkiye'ye inanmak demektir. Bunlar ne yapıyorlar? Şehir hastanesi yapıyorsun. 'Kime yaparsın?' diye sorarlar. Yol yapıyorsun. 'Niye yol yapıyorsun?' Gemiyi daha yeni teslim ettik, 'Bu gemi olmamış' derler. Togg'u getiriyoruz 'Bu Togg nerden çıktı?' derler. Yol yaparsın, 'Niye yol?' Avrasya'yı yaparsın 'Niye Avrasya?' Köprüleri yaparsın, 'Bu köprüyü kim kullanacak?'" dedi.

"TUR ATIN DESEK TAKLA ATA ATA GELİRLER"

Bakan Nebati, İzmir- İstanbul arasındaki otoyolu en çok kullananların bu işe "hayır" diyenler olduğunu belirterek, "Togg'u beğenmiyorlardı ya. 'Togg'u gelin size verelim, binin, bir tur atın' desek var ya takla ata ata gelirler. Ama 10-20 takla da atsan önce vatandaşımızla beraber bizler bineceğiz. O Togg'un güzelliğini, keyfini biz süreceğiz, vatandaşımızla beraber. Vatandaşımız Togg'u gördüğü zaman 21. yüzyılı, Türkiye yüzyılını görüyor. Togg'u gördüğü zaman hizmet, aşk, sevda görüyor. Togg'u gördüğü zaman birlik, beraberlik, bayrak, vatan, güzellikleri görüyor. Onun için de güzel bakan güzel görür, güzel bakan güzel düşünür, güzel eyler. Biz hep beraber güzellikler eyleyeceğiz. Daha çok beraber olacağız. Hep beraber yollarımıza iş yapa yapa devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÜRETECEĞİZ, HİZMETKARLIK YAPACAĞIZ"

Üreteceklerini, hizmetkarlık yapacaklarını anlatan Nebati, "Efendim, 'sen hükümetin gücüyle geliyorsun' Ne olacaktı? Ben bakanım ya? Hazine ve Maliye Bakanıyım. Hazine ve Maliye Bakanı da size hizmet etmeye geldi. Hadi gel bakalım madem ki beğenmiyorsun, limon üreticilerinin, ihracatçılarının problemini gücün yetiyorsa çöz. Lafla olur mu? Hadi bakalım. İki barajımız hazır. Sularını toprakla buluşturacakken adım at. Adım atabilir misin? Atamazsın. Biz atarız, yaparız. Onun için konuşacağız ama iş de yapacağız. Üreteceğiz, hizmetkarlık yapacağız, birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Bakan Nebati: Gelin bir tur atın desek takla atarlar ama Togg'a önce biz bineceğiz Bakan Nebati: Gelin bir tur atın desek takla atarlar ama Togg'a önce biz bineceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Mersin Erdemli'de temaslarda bulundu Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Mersin Erdemli'de temaslarda bulundu

Türkiye, Mersin, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den dikkat çeken açıklama: Gelin bir tur atın desek takla atarlar ama Togg'a önce biz bineceğiz - Son Dakika


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